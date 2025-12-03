إسرائيل: فتح معبر رفح في الأيام المقبلة أمام الفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر
3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات، اليوم الأربعاء إن معبر رفح سيُفتح خلال الأيام القليلة المقبلة للسماح لسكان غزة بدخول مصر.
وأضافت أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في يناير كانون الثاني 2025.
