إسرائيل ترحل 2 من نشطاء أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة

reuters_tickers

2دقائق

10 مايو أَيار (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل قامت اليوم الأحد بترحيل سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني، والبرازيلي تياجو أفيلا، بعد اعتقالها على متن أسطول مساعدات كانت متجها إلى غزة في المياه الدولية.

وكان الناشطان ضمن أسطول الصمود العالمي الثاني الذي انطلق من إسبانيا في 12 أبريل نيسان في محاولة ⁠لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة عن طريق إيصال المساعدات إلى القطاع.

واعتقلتهما السلطات الإسرائيلية في 29 أبريل نيسان ونقلتهما إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أبو كشك مشتبه بانتمائه إلى منظمة إرهابية، بينما أفيلا مشتبه بقيامه بأنشطة غير قانونية. ونفى كلاهما هذه الاتهامات، وقالا إنهما كانا في مهمة إنسانية من أجل السكان المدنيين في غزة، وإن اعتقالهما في المياه الدولية كان غير قانوني.

ولا تزال غزة خاضعة إلى حد كبير لإدارة ⁠حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تصنفها إسرائيل ومعظم الدول الغربية جماعة إرهابية.

وأدى هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول ⁠2023 إلى اندلاع حرب غزة التي شردت معظم سكان القطاع وجعلتهم يعتمدون على المساعدات التي تقول منظمات الإغاثة الإنسانية إنها تصل ببطء شديد.

(تغطية صحفية تالا رمضان ومعيان لوبيل – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)