إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود جوا بتمويل أمريكي

تل أبيب (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود في الجو من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينج في صفقة بقيمة 500 مليون دولار سيتم تمويلها من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنها ستوقع العقد مع الحكومة الأمريكية بمجرد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالمشتريات الدفاعية. وتشرف الحكومة الأمريكية على المبيعات العسكرية الخارجية والتحويلات للدول الأخرى.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش الإسرائيلي يشغّل بالفعل أربع ناقلات جوية من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينج.

وقال المدير العام للوزارة أمير برعام في البيان إن الطائرتين ستعززان القدرات الاستراتيجية بعيدة المدى للجيش، مما سيمكنه من العمل في مناطق أبعد بقوة أكبر ونطاق أوسع.

وكانت إسرائيل قد استخدمت ناقلات التزود بالوقود في الجو خلال حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران في يونيو حزيران الماضي.

وجاء في البيان أن العقد سيشمل تزويد الطائرتين بأنظمة إسرائيلية لم يحددها.

وتزود واشنطن حليفها الوثيق في الشرق الأوسط إسرائيل بمليارات الدولارات كل عام لشراء أسلحة ومعدات أمريكية.

وقال بيان الوزارة “تُقدر قيمة العقد بحوالي نصف مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال المساعدات الأمريكية”.

وفي الآونة الأخيرة، تساءل بعض الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين عما إذا كان ينبغي للحكومة الأمريكية الاستمرار في منح إسرائيل مساعدات عسكرية، مشيرين إلى حربها في غزة ومخاوف بشأن ما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال دافعي الضرائب على أولويات محلية.

