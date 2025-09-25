إسرائيل تعيد فتح المعبر بين الضفة الغربية والأردن الجمعة

تعيد إسرائيل الجمعة فتح معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن في كلا الاتجاهين على ما أعلن مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الخميس.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية “وفقًا لتعليمات القيادة السياسية، سيكون معبر اللنبي مفتوحا فقط لعبور المسافرين بدءا من صباح الغد (الجمعة)”.

وكانت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود أعلنت في وقت سابق أن إسرائيل ستعيد فتح المعبر الجمعة.

كذلك، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني “إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 12,30 ظهرا”.

وسبق أن أُغلق المعبر الأسبوع الماضي إثر هجوم بإطلاق نار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.

وأعيد فتح الممرات المخصصة للمسافرين فحسب عبر المعبر الحدودي الإثنين فيما لم يسمح بفتح قسمه المخصص للشاحنات التجارية.

لكن، أعادت إسرائيل إغلاقه الثلاثاء ولم يصدر حينها تعليق رسمي حول ذلك.

ومعبر الكرامة أو اللنبي الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية المغادرة من دون عبور الأراضي الاسرائيلية.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من السفر عبر مطاراتها إلا في حال كانوا يحملون تصاريح خاصة.

ويتعين على الفلسطينيين الذين يريدون السفر الانتقال إلى الأردن عبر جسر الملك حسين للوصول إلى أحد المطارات الأردنية، في رحلة يصفونها بالشاقة والمكلفة.

وتطلق كل من إسرائيل والأردن والفلسطينيون تسمية خاصة بها على المعبر نفسه.

