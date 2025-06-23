The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تقصف سجن إيفين بإيران بعد يوم من تدخل أمريكا في الحرب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من باريسا حافظي وألكسندر كورنويل

إسطنبول/تل أبيب (رويترز) – استهدفت إسرائيل سجن إيفين في طهران يوم الاثنين فيما وصفته بأنه أعنف قصف للعاصمة الإيرانية منذ بداية الهجمات، وذلك بعد يوم من قصف الولايات المتحدة مواقع نووية.

وتعهدت طهران بالرد على الولايات المتحدة، غير أنها لم تتخذ بعد أي إجراء بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إسقاط قاذفات أمريكية قنابل خارقة للتحصينات على مواقعها النووية تحت الأرض، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث علانية عن إمكان الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في أول يوم تداول بعد القصف الأمريكي، مما يشير إلى شكوك المتداولين في أن تنفذ طهران تهديداتها بتعطيل إمدادات النفط من الخليج.

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعا مصورا يظهر أفراد إنقاذ وهم يحملون رجلا مصابا على محفة وسط حطام في سجن إيفين.

وقالت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني إن إجراءات عاجلة يجري اتخاذها للحفاظ على صحة السجناء وسلامتهم.

وأظهر مقطع مصور نشره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على موقع إكس انفجارا في مبنى يحمل لافتة تشير إلى أنه مدخل سجن إيفين شمال طهران، وعلق قائلا باللغة الإسبانية “تحيا الحرية!”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو بعد لكنها تأكدت من صحة مقاطع مصورة أخرى أظهرت الوضع بعد الهجوم.

وإيفين هو السجن الرئيسي للمعتقلين السياسيين والسجناء الأمنيين، لا سيما منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وموقع لعمليات الإعدام. ويحتجز فيه عدة سجناء أجانب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أيضا مراكز قيادة للحرس الثوري مسؤولة عن الأمن الداخلي في منطقة طهران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا، بقوة غير مسبوقة، أهدافا للنظام وأجهزة قمع حكومية في قلب طهران”.

وتضاربت التقارير الإعلامية الإيرانية عن النطاق الكامل للضربات على طهران، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي فر قاطنوها بعد قصف على مدى 10 أيام.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محطة تغذية كهرباء في حي إيفين تعرضت للقصف. وأفادت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية بانقطاع التيار في بعض مناطق العاصمة.

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن جامعة شهيد بهشتي، إحدى الجامعات الرئيسية في طهران، تعرضت أيضا للقصف. ونفى مكتب العلاقات العامة بالجامعة ذلك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
47 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية