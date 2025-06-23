إسرائيل تقصف سجن إيفين بإيران بعد يوم من تدخل أمريكا في الحرب

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من باريسا حافظي وألكسندر كورنويل

إسطنبول/تل أبيب (رويترز) – استهدفت إسرائيل سجن إيفين في طهران يوم الاثنين فيما وصفته بأنه أعنف قصف للعاصمة الإيرانية منذ بداية الهجمات، وذلك بعد يوم من قصف الولايات المتحدة مواقع نووية.

وتعهدت طهران بالرد على الولايات المتحدة، غير أنها لم تتخذ بعد أي إجراء بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إسقاط قاذفات أمريكية قنابل خارقة للتحصينات على مواقعها النووية تحت الأرض، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث علانية عن إمكان الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في أول يوم تداول بعد القصف الأمريكي، مما يشير إلى شكوك المتداولين في أن تنفذ طهران تهديداتها بتعطيل إمدادات النفط من الخليج.

بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعا مصورا يظهر أفراد إنقاذ وهم يحملون رجلا مصابا على محفة وسط حطام في سجن إيفين.

وقالت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني إن إجراءات عاجلة يجري اتخاذها للحفاظ على صحة السجناء وسلامتهم.

وأظهر مقطع مصور نشره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على موقع إكس انفجارا في مبنى يحمل لافتة تشير إلى أنه مدخل سجن إيفين شمال طهران، وعلق قائلا باللغة الإسبانية “تحيا الحرية!”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو بعد لكنها تأكدت من صحة مقاطع مصورة أخرى أظهرت الوضع بعد الهجوم.

وإيفين هو السجن الرئيسي للمعتقلين السياسيين والسجناء الأمنيين، لا سيما منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وموقع لعمليات الإعدام. ويحتجز فيه عدة سجناء أجانب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أيضا مراكز قيادة للحرس الثوري مسؤولة عن الأمن الداخلي في منطقة طهران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “يقصف جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا، بقوة غير مسبوقة، أهدافا للنظام وأجهزة قمع حكومية في قلب طهران”.

وتضاربت التقارير الإعلامية الإيرانية عن النطاق الكامل للضربات على طهران، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي فر قاطنوها بعد قصف على مدى 10 أيام.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محطة تغذية كهرباء في حي إيفين تعرضت للقصف. وأفادت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية بانقطاع التيار في بعض مناطق العاصمة.

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن جامعة شهيد بهشتي، إحدى الجامعات الرئيسية في طهران، تعرضت أيضا للقصف. ونفى مكتب العلاقات العامة بالجامعة ذلك.