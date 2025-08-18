إسرائيل تلغي تأشيرات دبلوماسيين أستراليين

من ألكسندر كورنويل وألسدير بال

تل أبيب/سيدني (رويترز) – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين أنه ألغى تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية، عقب قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية وإلغاء تأشيرة نائب إسرائيلي.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ألغت تأشيرة نائب إسرائيلي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إطلاقه دعوة لمناهضة قيام دولة فلسطينية وحث إسرائيل على ضم الضفة الغربية المحتلة.

وذكر ساعر أن سفير أستراليا لدى إسرائيل أُبلغ بإلغاء تأشيرات الممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية.

وعلى غرار الكثير من الدول، تحتفظ أستراليا بسفارة لدى إسرائيل في تل أبيب ومكتب تمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكتب ساعر على موقع إكس “أصدرت أيضا تعليمات للسفارة الإسرائيلية في كانبيرا بدراسة أي طلب رسمي لإصدار تأشيرة أسترالية لدخول إسرائيل بعناية”، واصفا رفض أستراليا منح تأشيرات لبعض الإسرائيليين بأنه “غير مبرر”.

ولم تعلق الحكومة الأسترالية حتى الآن.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بقرار إسرائيل ووصفته بأنه غير قانوني.

وقالت في بيان إنها تندد “بأشد العبارات الإجراء التعسفي الذي أعلن عنه وزير خارجية الاحتلال بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الاستراليين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبره غير قانوني ويتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي لا تمنح السلطة القائمة بالاحتلال مثل هذه الصلاحية”.

ومن المقرر أن تعترف أستراليا بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وهي خطوة تأمل في أن تسهم في تعزيز الزخم الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع.

*دعوة من منظمة يهودية

كان من المقرر أن يقوم سيمشا روثمان، وهو عضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بزيارة إلى أستراليا هذا الشهر بناء على دعوة من منظمة يهودية محافظة.

وقال روثمان إنه أُبلغ بإلغاء التأشيرة بسبب تصريحات اعتبرتها الحكومة الأسترالية مثيرة للجدل وتحريضية، مثل قوله إن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل ودعوته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف روثمان في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين “لا شيء مما قلته لم يصدر مرارا عن الغالبية العظمى من الشعب في إسرائيل وحكومة إسرائيل”.

وذكر روثمان أنه أُبلغ بأن آراءه ستُثير اضطرابات بين المسلمين الأستراليين.

ووصف روثمان اعتزام أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية بأنه سيكون “خطأ فادحا ومكافأة كبيرة لحركة حماس وللإرهاب”.

وذكر وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني أن الحكومة تتخذ موقفا صارما حيال من يسعون إلى نشر الانقسام في أستراليا، وأن أي شخص يأتي للترويج لرسالة كراهية وانقسام غير مرحب به.

وأضاف “تحت قيادة حكومتنا، ستكون أستراليا بلدا يمكن للجميع أن يكون فيه آمنا ويشعر بالأمان”.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية روبرت جريجوري إن الجمعية وجهت دعوة إلى روثمان للقاء أبناء الطائفة اليهودية “وإظهار التضامن في وجه موجة من معاداة السامية”.

وفرضت أستراليا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير في يونيو حزيران بتهمة تكرار التحريض على ممارسة العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

(إعداد نهى زكريا وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)