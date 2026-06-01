إعلام إيراني: وقف المفاوضات مع أمريكا بسبب توغل إسرائيل في لبنان

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) – قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين إيران والولايات المتحدة في أوائل أبريل نيسان من المرجح جدا أن ينتهي إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ذكرت في وقت سابق أن طهران ستوقف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعما أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل في لبنان لقتال حزب الله، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقالت تسنيم إن فريق مفاوضي الجمهورية الإسلامية سيوقف تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان حيث اشتعل الصراع مع حزب الله من جديد بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويشكل التحرك عقبة أخرى أمام إنهاء الأزمة على وجه السرعة، وذلك بعد أن قالت إيران إنها هاجمت قاعدة جوية أمريكية عقب هجمات شنتها واشنطن في مطلع الأسبوع على أهداف عسكرية إيرانية، مما يزيد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل عقب تقرير تسنيم.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله اليوم الاثنين، مما أدى إلى موجة نزوح أخرى في صراع أدى بالفعل إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتقد أن طهران ترغب في إبرام اتفاق. لكن آمال تحقيق انفراجة تضاءلت بسبب تعليقات من مسؤولين إيرانيين ينتقدون الموقف التفاوضي الأمريكي “دائم التغير” وينددون بالهجمات الإسرائيلية في لبنان حيث يسري أيضا وقف لإطلاق النار.

وأثار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسألة لبنان بوصفها عقبة.

وكتب عراقجي على منصة إكس “أي انتهاك (لوقف إطلاق النار) على جبهة واحدة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. تتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تبعات أي انتهاك للهدنة”.

* انهيار وقف إطلاق النار

أودت الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط بحياة آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.

وقالت تسنيم إن إيران ومحور المقاومة، ويضم حلفاء شيعة في اليمن ولبنان والعراق، وضعا جدول أعمال لغلق المضيق تماما وتفعيل جبهات أخرى، منها مضيق باب المندب، “لمعاقبة” إسرائيل وداعميها.

وإذا فتحت جماعة الحوثي اليمنية، حليفة إيران، جبهة جديدة في الصراع، فسيكون مضيق باب المندب من الأهداف الجلية.

وذكرت تسنيم في إشارة إلى مطالب إيران بشأن لبنان “لن تجري محادثات إلى حين الاستجابة لوجهات نظر إيران والمقاومة بشأن هذه المسألة”.

وتتبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات بصورة متقطعة منذ سريان وقف إطلاق النار مطلع أبريل نيسان، بينما تتوسط باكستان للتوصل إلى اتفاق ربما يكون أكثر قدرة على الصمود.

وذكر الجيش الأمريكي أنه نفذ مطلع الأسبوع ضربات على دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين كانتا تشكلان تهديدا واضحا على السفن وذلك بعد “أعمال إيرانية عدائية” تضمنت إسقاط مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجوم على جنوب إيران.

ولم يذكر الحرس اسم القاعدة، لكن الكويت فعلت دفاعاتها الجوية اليوم ونددت بالهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وقالت إن “استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وقال الجيش الأمريكي اليوم إن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت في وقت متأخر أمس الأحد، وأشار إلى عدم تعرض أي من جنوده لأضرار.

* ترامب: أوقفوا الثرثرة السلبية

تجاهل ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل تبادل إطلاق النار، واكتفى بتكرار حديثه الذي لا تدعمه الوقائع حتى الآن عن أن إيران “ترغب حقا في إبرام اتفاق”.

وهاجم منتقديه بشدة، بمن فيهم من وصفهم “بالجمهوريين غير الوطنيين على ما يبدو”، بسبب “ثرثرتهم” السلبية حول المفاوضات لإنهاء الصراع.

وقال “استريحوا واطمئنوا، كل شيء سينتهي على ما يرام – كما هو الحال دائما!”.

ورغم تعليقات ترامب، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي واشنطن اليوم بتوجيه رسائل متناقضة وذكر أن ذلك لن يجدي نفعا بوصفه أسلوبا تفاوضيا.

وقال بقائي “بدأت المفاوضات وسط شكوك وانعدام ثقة شديدين، ويجري تبادل الرسائل وسط هذه الظروف”.

وأضاف “الطرف الآخر يغير مواقفه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة (…) من الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات”.

وأشار إلى أن طهران ترى أن تحركات إسرائيل في المنطقة، بما في ذلك لبنان، ليست منفصلة عما تقوم به الولايات المتحدة.

* خلافات مستمرة

يتعرض ترامب لضغوط من أجل فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، إذ يظهر الناخبون استياء متزايدا بسبب ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، سيواجه ترامب رد فعل يحتمل أن يكون عنيفا من أعضاء حزبه المؤيدين لاتباع سياسات متشددة تجاه إيران إذا ما قدم أي تنازلات لطهران.

ويقول ترامب إن هدفه الرئيسي من الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وتنفي طهران باستمرار أن تكون لديها خطط للقيام بذلك.

ولا يزال الخلاف قائما بين الجانبين بشأن عدة قضايا أخرى، مثل مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن عوائد النفط الإيراني المجمدة في البنوك الأجنبية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

وتشكل حرب إسرائيل على حزب الله في لبنان عقبة رئيسية أخرى.

وقال نتنياهو أمس إنه أمر القوات بتوسيع انتشارها في لبنان في إطار المعركة ضد حزب الله.

وأصدر نتنياهو اليوم توجهيات للجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي من معاقل حزب الله. واتهم مكتبه الجماعة بارتكاب انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أواخر أبريل نيسان.

وذكر مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ونتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان، واقترح خطة تتيح “تهدئة تدريجية”.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد ومعاذ عبدالعزيز)