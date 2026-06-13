إيران: جنازة خامنئي تبدأ 4 يوليو بطهران ودفنه 9 يوليو

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دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في الرابع من يوليو تموز، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد في التاسع من يوليو تموز.

وقتل خامنئي في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في فبراير شباط. وشكل موته نهاية لأكثر من ثلاثة عقود قضاها على رأس الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وسائل إعلام أن ترتيبات الجنازة ستشمل مراسم تقام في السابع من يوليو تموز في مدينة قم المقدسة الواقعة جنوب طهران.

وخلال فترة حكمه، عمل خامنئي على تعزيز وضع إيران كقوة مناهضة للولايات المتحدة، ووسع نفوذها العسكري في الشرق الأوسط عبر قوى حليفة مثل جماعة حزب الله في لبنان، في حين استخدم نهجا صارما لقمع موجات الاضطرابات الداخلية.

وظل خامنئي منتقدا قويا للولايات المتحدة طوال سنوات حكمه، فيما أخفقت إدارات أمريكية متعاقبة في حل النزاع مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ودمر الهجوم الجوي الذي أودى بحياته المجمع الذي كان يتواجد فيه في وسط طهران بالكامل. وخلفه في منصب الزعيم الأعلى نجله مجتبى، البالغ من العمر 56 عاما، والذي أصيب في الهجوم وفقد زوجته أيضا.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة شهور في الشرق الأوسط، وإن من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة.

(تغطية أحمد الإمام وإيمان أبوحصيرة ومحمد الجبالي وغرفة الأخبار في دبي – إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)