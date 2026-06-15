The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تؤكد أن لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام مع أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مضيفا أن مسودة مذكرة التفاهم تذكر لبنان ثلاث مرات، إذ تدعو إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي إن زيارات دبلوماسية إلى دول المنطقة مدرجة على جدول أعمال طهران، قبل توقيع الاتفاق المقرر يوم الجمعة في جنيف، سويسرا.

وأضاف “فيما يتعلق بطريقة وآلية توقيع مذكرة التفاهم، سيتم اتخاذ القرار النهائي اليوم وغدا، وسيتم الإعلان عن نتائجه رسميا”.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية