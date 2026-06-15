إيران تؤكد أن لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام مع أمريكا

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دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مضيفا أن مسودة مذكرة التفاهم تذكر لبنان ثلاث مرات، إذ تدعو إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وقال المتحدث إسماعيل بقائي إن زيارات دبلوماسية إلى دول المنطقة مدرجة على جدول أعمال طهران، قبل توقيع الاتفاق المقرر يوم الجمعة في جنيف، سويسرا.

وأضاف “فيما يتعلق بطريقة وآلية توقيع مذكرة التفاهم، سيتم اتخاذ القرار النهائي اليوم وغدا، وسيتم الإعلان عن نتائجه رسميا”.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)