إيران تعدم 7 أدينوا بقتل رجال أمن واغتيال رجل دين

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران أن السلطات هناك أعدمت يوم السبت سبعة رجال أدينوا بقتل رجال أمن ورجل دين قبل عدة سنوات.

ومن بين هؤلاء ستة من الانفصاليين العرب اتهموا بتنفيذ هجمات مسلحة وتفجيرات في خرمشهر في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد أدت إلى مقتل أربعة من قوات الأمن.

أما السابع، وهو كردي اسمه سامان محمدي خياره، فأدين بتهمة اغتيال ماموستا شيخ الإسلام، وهو رجل دين سني موال للحكومة في مدينة سنندج الكردية عام 2009.

وقالت وكالة ميزان إن هؤلاء الرجال كانوا على صلة بإسرائيل، وهي تهمة تقول جماعات حقوق الإنسان إن طهران تستخدمها بشكل متكرر ضد الأقليات العرقية لتصوير المعارضة على أنها مدعومة من الخارج وليست نابعة من الداخل.

وأثار النشطاء الشكوك أيضا في قضية محمدي خياره، مشيرين إلى أن عمره كان 15 أو 16 عاما فقط وقت عملية الاغتيال. واعتقلته السلطات عندما كان عمره 19 عاما وسجنته لأكثر من عقد قبل إعدامه.

وقالوا إن إدانته جاءت بعد اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وهي ممارسة يتهم النشطاء المحاكم الإيرانية باللجوء إليها في أحيان كثيرة.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من ألف شخص حتى الآن في عام 2025، وهو أعلى رقم خلال سنة واحدة تسجله المنظمة منذ 15 عاما على الأقل.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)