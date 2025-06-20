إيران تقول لا مفاوضات تحت القصف الإسرائيلي وترامب يبحث الخيارات

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي وتريفور هانيكوت

دبي/القدس (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي مع القصف الإسرائيلي عليها في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا بشأن تدخل أمريكي محتمل خلال أسبوعين.

وبعد أسبوع من بدء الهجوم على إيران، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات جديدة على عشرات المواقع العسكرية خلال الليل شملت مواقع لإنتاج الصواريخ ومؤسسة بحثية تشارك في تطوير أسلحة نووية في طهران ومنشآت عسكرية في غرب إيران ووسطها.

وأطلقت إيران رشقة واحدة على الأقل من الصواريخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة سقطت قرب بنايات سكنية ومكاتب ومنشآت صناعية في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل.

وبعد تحذيرات من غارات جوية في وقت لاحق من يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقارير أولية أشارت إلى سقوط صواريخ في تل أبيب والنقب وحيفا.

ودخت لأسواق النفط العالمية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي ضربات تستهدف منشآت الطاقة في إيران أو أي مكان آخر في الخليج، مما قد يؤثر على الإمدادات.

وقال مصدر في قطاع الطاقة ودبلوماسي في المنطقة لرويترز إن قطر أجرت هذا الأسبوع محادثات أزمة مع شركات طاقة كبرى عقب الهجمات الإسرائيلية على حقل غاز إيراني ضخم، تشترك فيه مع قطر.

وأضاف المصدران أن الدوحة طلبت من الشركات توعية حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا بالمخاطر المتزايدة على إمدادات الغاز العالمية.

ولم ترد شركة قطر للطاقة بعد على طلب للتعليق.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن ترامب سيقرر ما إذا كان “سيمضي قدما أم لا” في المشاركة الأمريكية في الصراع خلال الأسبوعين المقبلين نظرا لاحتمال عقد مفاوضات مع إيران قريبا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إنه لا مجال للتفاوض مع الولايات المتحدة حليفة إسرائيل “حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بوزراء خارجية دول أوروبية في جنيف في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات تأمل أوروبا أن تضع الأساس للعودة للدبلوماسية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

وقال دبلوماسيان قبل الاجتماع، الذي سيضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه سيتم إبلاغ عراقجي بأن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مباشرة. وذكر دبلوماسيون أن التوقعات بتحقيق انفراجة ضئيلة.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران مستعدة لمناقشة القيود على تخصيب اليورانيوم، وإن الدور الأوروبي أصبح أكثر أهمية الآن لأن إيران غير مستعدة للتواصل مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل القصف.

لكنه أضاف أن إيران سترفض أي مقترح لوقف التخصيب نهائيا “وخاصة الآن في ظل الضربات الإسرائيلية”.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة نووية، وهو أمر لا تؤكده ولا تنفيه.