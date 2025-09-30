إيطاليا ستسحب سفينة عسكرية مرافقة لأسطول الصمود

reuters_tickers

4دقائق

روما (رويترز) – قالت إيطاليا يوم الثلاثاء إنها ستسحب سفينة عسكرية مرافقة لأسطول دولي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، مما يجعل النشطاء عرضة لتهديد القوات الإسرائيلية.

ويهدف أسطول “الصمود العالمي”، الذي يتألف من أكثر من 40 قاربا مدنيا تقل برلمانيين ومحامين ونشطاء بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إنه بمجرد بلوغ الأسطول مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من ساحل غزة، ستنسحب الفرقاطة الإيطالية المرافقة له، وإنها تتوقع أن يحدث ذلك قرابة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

* إيطاليا تقترح تسوية والأسطول يرفضها

حثت إيطاليا أعضاء الأسطول على قبول اقتراح تسوية يقضي بتسليم المساعدات في ميناء بقبرص وتجنب المواجهة مع القوات الإسرائيلية. ورفض ممثلو الأسطول هذا العرض مرارا.

وذكر الأسطول في بيان “نكرر: الأسطول يواصل رحلته. لن تعرقل البحرية الإيطالية هذه المهمة. لا يمكن التراجع عن المطلب الإنساني بكسر الحصار”.

ونشر سلاحا البحرية التابعان لإيطاليا وإسبانيا خلال الأسبوع الماضي سفينة من كل منهما لمساعدة الأسطول، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة مزودة بقنابل صوتية ومواد مثيرة للحكة في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، ولكن دون أي نية للتدخل عسكريا.

ولم ترد إسرائيل على اتهامات الأسطول بأنها مسؤولة عن هجمات الأسبوع الماضي، ولكنها هددت باستخدام كافة السبل الممكنة لمنع السفن من الوصول إلى غزة، بزعم أن الحصار الذي تفرضه على القطاع قانوني في إطار الحرب التي تشنها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

* ناشطون يتأهبون للاعتراض

قالت المتحدثة الإيطالية باسم الأسطول ماريا إيلينا ديليا إن النشطاء يتوقعون التعرض لهجوم آخر في الساعات المقبلة. وأضافت في مقطع مصور على إنستجرام “من المرجح أن تشن إسرائيل هجوما علينا الليلة، لأن جميع المؤشرات تشير إلى ذلك”.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إنه يتوقع أن يجري اعتراض قوارب الأسطول في المياه المفتوحة وأن يجري إلقاء القبض على النشطاء.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأسطول إلى التوقف، وقالت إن مهمة الإغاثة قد تقوض آمال تحقيق السلام بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكون من 20 نقطة.

وعبر البابا ليو بابا الفاتيكان عن قلقه حيال سلامة أفراد الأسطول.

وقال البابا للصحفيين لدى مغادرته مقر إقامته في الفاتيكان خارج روما “يقول الناس من جميع الأطراف: دعونا نأمل ألا يكون هناك عنف، وأن يعامل الناس باحترام. هذا أمر مهم للغاية”.

وبدأت إسرائيل حربها على غزة بعد هجوم قاده مقاتلو حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحرب تسببت في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

(تغطية صحفية ألفيزي أرمليني وأنجيلو أمانتي وآنا أوراس – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)