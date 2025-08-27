اتحاد المصانع الألماني يحذر من أزمة جراء الرسوم الأميركية

حذّر الاتحاد الألماني لمصنعي الآلات والمعدات الأربعاء من أن القطاع يواجه “أزمة وجودية” بعد أن وسّعت الولايات المتحدة نطاق رسومها الجمركية على المعادن.

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قال الاتحاد الصناعي إن الرسوم الموسعة “أثارت مزيدا من الغموض في أوساط الصناعة الأوروبية”.

وكتب رئيس مجموعة الشركات بيرترام كافلات “إن الضرر الناجم عنها (الرسوم) إلى جانب احتمال زيادتها في الأشهر المقبلة، يدفع قطاعات الآلات الرئيسية نحو حافة أزمة وجودية”.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق إطاري في أواخر تموز/يوليو، تُفرض بموجبه رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

ونشر الجانبان مزيدا من التفاصيل الأسبوع الماضي لكن المفاوضات لا تزال مستمرة، فيما الرسوم في بعض القطاعات لا تزال غير واضحة.

وصرح الاتحاد الذي يضم نحو 3600 شركة في أكبر اقتصاد في أوروبا، بأن الخطوة الأميركية لتوسيع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفعت الرسوم إلى أكثر بكثير من مستوى 15 % لبعض المنتجات.

وفرض ترامب في وقت سابق من العام رسوما جمركية بنسبة 50 %على المعدنين. والأسبوع الماضي وسّعت وزارة التجارة نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات الأخرى التي تحتوي على مشتقات الصلب والألمنيوم.

ونتيجة لذلك تواجه نحو 30 %من صادرات الآلات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآن رسوما جمركية بنسبة 50 %على محتوى المعدن في الآلة، وفقا لاتحاد الشركات.

ويُنتظر أيضا توسيع قائمة السلع المشمولة بالرسوم كل أربعة أشهر، وفق المجموعة.

وبالإضافة إلى التكلفة، فإن الرسوم الإضافية تحمل “أعباء بيروقراطية جديدة مؤلمة” مثل الأعمال الورقية الإضافية.

وحث كافلات فون دير لايين على تكثيف الجهود لتخفيف تداعيات الرسوم الإضافية، “والحرص على استبعاد الآلات والمعدات من رسوم مستقبلية على القطاع”.

ونشرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية نتائج استطلاع الأربعاء، عبرت فيه غالبية الشركات المشمولة بالمسح عن اعتقادها بأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية.

ورأت غالبية تلك الشركات أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حازم تجاه إدارة ترامب في أي محادثات أخرى، حتى لو أثر ذلك على أعمالها التجارية.

وتطرح رسوم ترامب الجمركية مشكلة إضافية للمصنعين الألمان الذين يواجهون بالفعل ركودا اقتصاديا منذ فترة طويلة.

وخسر القطاع الصناعي الألماني ما يقرب من ربع مليون وظيفة منذ عام 2019 وفق دراسة أجرتها شركة الاستشارات إي واي ونُشرت نتائجها الثلاثاء.

