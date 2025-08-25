ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية إلى 10 قتلى

afp_tickers

2دقائق

ارتفعت إلى عشرة حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للمتمردين الحوثيين الاثنين.

ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للمتمردين أنيس الأصبحي على منصة إكس بيانا قال فيه “تجرم وتدين وزارة الصحة والبيئة بأشد العبارات جريمة العدوان الصهيوني التي استهدفت العاصمة صنعاء (…) ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء و92 جريحا”.

وأفاد الأصبحي في حصيلة سابقة عن سقوط ستة قتلى وإصابة 86 شخصا بجروح جراء الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد استهداف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء من بينها ما يقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، قائلا إنها جاءت “ردا على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها”.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يعترض غالبيتها.

بور/ع ش/لين