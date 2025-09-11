The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية الأحدث على اليمن إلى 46

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن يوم الخميس إن عدد قتلى الهجمات التي شنتها إسرائيل يوم الأربعاء ارتفع إلى 46، إلى جانب 165 جريحا.

وقصفت إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف بالشمال، في إطار سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين إسرائيل والحوثيين المتحالفين مع إيران والتي هي جزء من تداعيات الحرب في غزة.

وجاءت الهجمات في أعقاب غارة جوية على صنعاء في 30 أغسطس آب أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف عددا من كبار المسؤولين.

وقال الجيش الإسرائيلي “نُفذت الغارات ردا على هجمات شنها نظام الحوثيين الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي أُطلقت خلالها طائرات مسيرة وصواريخ سطح-سطح باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عمليتي إطلاق من اليمن، إحداها لصاروخ والثانية لطائرة مسيرة. وأعلن الحوثيون في وقت لاحق المسؤولية عنهما.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن هذا جاء أيضا “في إطار الرد على العدوان الصهيوني الغادر الغاشم على بلدنا”.

ومند اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، سفنا في البحر الأحمر فيما يصفونه بأنه جهد لإسناد الفلسطينيين في غزة.

كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. وترد إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وإيناس العشري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
25 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية