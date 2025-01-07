استئناف الرحلات الدولية بمطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط الأسد

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استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء وفق مراسلي فرانس برس، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولا إلى العاصمة.

وأفاد مراسلو فرانس برس ان طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية أقلعت من مدرج مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة حوالى الساعة 11,45 (8,45 صباحا بتوقيت غرينتش)، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد.

وقال مدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح لوكالة فرانس برس “انطلاقة جديدة بعدما تم اغلاق الأجواء، وبدأ استقبال ومغادرة الرحلات الدولية”.

وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على “استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات … واليوم أول رحلة (تجارية) مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة”.

استقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاما.

وقالت الشركة في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداء من 7 كانون الثاني/يناير 2025”.

وأقلعت في 18 كانون الأول/ديسمبر طائرة من مطار دمشق الى حلب (شمال)، في أول رحلة بعد سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

بور/مون/ص ك