استطلاع: تراجع نسبة التأييد لهجوم 7 أكتوبر بين الفلسطينيين

reuters_tickers

2دقائق

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء تراجع معدل تأييد الفلسطينيين لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل وتلاه اندلاع حرب غزة التي استمرت عامين وقُتل فيها أكثر من 68 ألف فلسطيني.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي أجرى الاستطلاع في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر تشرين الأول الجاري إن نسبة التأييد للهجوم تراجعت من 72 بالمئة في ديسمبر كانون الأول 2023 إلى 59 بالمئة في هذا الاستطلاع.

وذكر المركز، ومقره رام الله، في بيان أن الاستطلاع شمل 1270 شخصا منهم 830 جرى مقابلتهم في الضفة الغربية في 83 موقعا سكنيا و440 شخصا في قطاع غزة في 44 موقعا، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.5 بالمئة.

وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.

وبينت نتائج الاستطلاع أن الرأي العام الفلسطيني منقسم بشأن الخطة التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة “عندما تعرض في تأطير عربي وإسلامي”.

وقال 47 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون الخطة في حين قال 49 بالمئة إنهم يعارضونها.

وعارض 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بندا في خطة ترامب يطالب بنزع سلاح حماس في قطاع غزة حتى لو كان ذلك هو الشرط لعدم عودة للحرب على القطاع.

لكن ترتفع نسبة الرافضين لنزع سلاح حماس بشكل واضح في الضفة الغربية إذ تصل إلى 78 بالمئة بينما تنخفض إلى 55 بالمئة في قطاع غزة.

(تحرير محمود رضا مراد)