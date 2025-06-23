استقالة المدير التنفيذي لماركة “برادا” جانفرانكو داتيس

afp_tickers

2دقائق

أعلن الرئيس التنفيذي لماركة “برادا” الإيطالية للسلع الفاخرة جانفرانكو داتيس أنه سيستقيل من منصبه في 30 حزيران/يونيو، مؤكدا لوكالة فرانس برس معلومات نشرها موقع “دبليو دبليو دي” المتخصص.

وسيتولى أندريا غويرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “برادا” التي تشرف على الماركة، منصب الرئيس التنفيذي الموقت لماركة “برادا”.

وبحسب موقع “دبليو دبيو دي” الأميركي، تعود استقالة داتيس إلى”خلافات بشأن الاستراتيجية”.

ويأتي هذا الإعلان في خضم أسبوع الموضة الرجالية للخريف والشتاء في ميلانو، بعد ساعات قليلة من عرض أزياء “برادا”.

وشكّلت علامة “برادا” 68% من إيرادات المجموعة في الربع الأول من السنة.

وشهدت مبيعات “برادا” انخفاضا طفيفا في الربع الأول (-0,2%).

وفي أوائل نيسان/أبريل، أعلنت مجموعة “برادا” التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 12,5% على أساس سنوي في الربع الأول، استحواذها على منافستها “فيرساتشي” من المجموعة الأميركية “كابري هولدينغز” مقابل 1,25 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج بين ماركتين إيطاليتين بارزتين في عالم الأزياء الى نشوء مجموعة قادرة على منافسة شركات كبرى مثل “ال في ام اتش” و”كيرينغ”.

ماكس/رك/رض