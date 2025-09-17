استقبال ملكي لترامب في مستهل زيارة الدولة الثانية له إلى بريطانيا

وصل دونالد ترامب إلى قصر ويندسور الأربعاء حيث استقبله أفراد العائلة الملكية في زيارة دولة هي الثانية له إلى المملكة المتحدة تُقام بعيدا عن الجمهور والتظاهرات الرافضة لزيارته.

وقد استقبل الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا عند نزولهما من المروجية ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين، ثم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، تحت سماء غائمة.

زُيِّن الشارع الرئيسي في ويندسور بالأعلام البريطانية والأميركية بهذه المناسبة، وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر الأمن في المدينة الواقعة على بُعد حوالى 40 كيلومترا غرب لندن.

فالزيارة تجري في كل محطاتها من دون أي تفاعل مع الجمهور.

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت زيارة الدولة التي تستمر يومين بعرض مهيب للحرس الملكي وباحتفال عسكريٍ غير مسبوق شارك فيه 1300 فرد من القوات المسلحة البريطانية ونحو 120 خيال.

بعد التحية الملكية التي أُطلقت من القصر وبرج لندن، شارك الأزواج الثلاثة في موكب بالعربات، ولكن داخل القلعة التي بنيت قبل ألف عام، وليس في شوارع المدينة كما كان الحال خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز/يوليو.

– “عار” –

وترامب الذي لا يحظى بشعبية في المملكة المتحدة، لن يسمع او يرى التظاهرات المنددة بزيارته.

وتجمع بعد الظهر نحو 5 آلاف شخص، بحسب الشرطة، في وسط لندن خلال مسيرة نظّمها تحالف “أوقفوا ترامب” (Stop Trump)، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “لا للعنصرية لا لترامب”.

وقالت المتقاعدة جان (79 عاما) لوكالة فرانس برس إن “دونالد ترامب لديه تأثيرٌ سيءٌ للغاية في العالم. أنا مصدومة لأن (رئيس الوزراء كير) ستارمر دعاه. أشعر بالعار لأنه يفرش له السجادة الحمراء”.

وتحدث كثيرون عن الحرب في غزة أو عمليات طرد المهاجرين غير النظاميين التي تنفذها الإدارة الأميركية.

وقد توجه بضع عشرات من الأشخاص إلى ويندسور.

وقالت شارلين برايان البالغة 40 عاما والتي تعمل في حضانة أطفال وجاءت من لندن لوكالة فرانس برس “من الجيد أن يأتي رئيس إلى المملكة المتحدة، وعلينا الترحيب بدونالد ترامب”. لكن “من المحزن أن الجمهور لن يتمكن من رؤيته”، وفق هذه المرأة .

بعد غداء خاص مع العائلة الملكية، وضع الزوجان ترامب الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول/سبتمبر 2022، في كنيسة القديس جورج.

وشارك فريق “السهام الحمراء” التابع لسلاح الجو الملكي وحده في العرض الجوي من دون المقاتلات البريطانية والأميركية من طراز “اف 35” بسبب سوء الاحوال الجوية.

وفي ختام اليوم تقام مأدبة ملكية تقليدية دعي اليها نحو 150 ضيفا.

– طيف إبستين حاضر –

في 20 كانون الثاني/يناير. وهب تشارلز وكاميلا الرئيس الأميركي العلم البريطاني الذي كان يرفرف فوق قصر باكنغهام بمناسبه تنصيبه.

كما قدّم ترامب وزوجته إلى تشارلز الثالث النسخة الأصلية لسيف الرئيس أيزنهاور، في اشارة إلى “الشراكة التاريخية التي كانت حاسمة في الانتصار في الحرب العالمية الثانية”، بحسب بيان اصدره قصر باكنغهام.

ومن شأن هذه المجموعة من التشريفات أن تُرضي على الأرجح غرور الملياردير الأميركي الذي شبّه نفسه في وقت سابق من هذا العام بالملوك.

سيُخصص جزء مهم من اليوم الثاني من الزيارة الخميس للسياسة وسينتقل ترامب إلى تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء كير ستارمر.

وقد تُطرح خلال المؤتمر الصحافي المشترك أسئلة محرجة، لا سيما في ما يتعلق بقضية جيفري إبستين.

تسعى حكومة كير ستارمر التي تترنح على وقع مشكلات اقتصادية وتمر بأزمة سياسية، إلى استغلال هذه الزيارة للإعلان عن عدد من القرارات.

وقد سجّلت استثمارا ضخما بقيمة 30 مليار دولار في بريطانيا تعهدت به مجموعة مايكروسوفت الأميركية العملاقة.

كذلك، أعلنت شركة الأدوية البريطانية “جي اس كاي” عن استثمار بقيمة 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات في الولايات المتحدة، لا سيما في مجال البحث والتطوير.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، تخلى كير ستارمر عن مساعيه للحصول من ترامب على إعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب البريطاني، والتي كان قد وعد بها في أوائل أيار/مايو.

