الأمم المتحدة: استهداف سجن إيفين الإيراني انتهاك للقانون الإنساني الدولي

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جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية التي استهدفت سجن إيفين الإيراني، الذي يضم سجناء سياسيين، يوم الاثنين تمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء “سجن إيفين ليس هدفا عسكريا، واستهدافه يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي”، دون أن يذكر إسرائيل بالاسم.

وأضاف أن المكتب تلقى تقارير عن اندلاع حرائق داخل السجن ووقوع عدد غير محدد من الإصابات.