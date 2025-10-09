الأمم المتحدة تعلن تعليق مهمة إجلاء رضيعين من غزة وسط استمرار القتال

reuters_tickers

3دقائق

جنيف (رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس إنها علقت مهمة لنقل طفلين حديثي الولادة من مدينة غزة كانت حصلت على موافقة مسبقة لها لعدم حصولها على موافقة أمنية إسرائيلية وسط استمرار العمليات العسكرية رغم التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

والرضيعان ضمن مجموعة تتألف من 18 طفلا من حديثي الولادة في مستشفيات شمال غزة تحاول وكالات الأمم المتحدة إجلاءهم وسط هجوم إسرائيلي مستمر على أكبر منطقة حضرية في القطاع.

وتقول المنظمة إن الرضيعين، وكلاهما عمره أقل من شهر، ظلا في حاضنات بمستشفى الحلو بسبب صعوبة نقلهما بأمان مع والديهما اللذين فرا من شمال غزة إلى جانب مئات الآلاف من الآخرين.

وقال هاميش يونج، منسق الطوارئ في يونيسف، في رسالة إلى رويترز من مدينة غزة، متحدثا وسط إطلاق نار من مدافع رشاشة “وضعنا (الرضيعين) في الجزء الخلفي من السيارة ونقلناهم إلى مكتبنا وكنا ننتظر الحصول على تصريح للمغادرة من هناك. وللأسف لم نتمكن من الحصول عليه”.

لم يرد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الذراع العسكرية الإسرائيلية المشرفة على تدفق المساعدات إلى غزة، بعد على طلب للتعليق. وكان المكتب قد نفى في وقت سابق مزاعم منعه التحويلات الطبية.

ونشرت منظمة يونيسيف صورا للأطفال ملفوفين ببطانيات ثقيلة داخل سيارة تابعة للأمم المتحدة والتي تسنى التقاطها خلال المهمة التي استمرت 14 ساعة.

وقال يونج إن الأطفال أعيدوا إلى حاضنات مستشفى الحلو بمدينة غزة، الذي تعرض للقصف الشهر الماضي، وإن النشاط العسكري المستمر يعرقل أي محاولة أخرى لنقلهم.

وأضاف “لا تزال طائرات مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض، ونسمع دوي إطلاق نار كثيف من الرشاشات. ما زلنا مصممين على إعادة هؤلاء الأطفال إلى ذويهم في الجنوب”.

وقال مسؤول إسرائيلي إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع الحكومة في وقت متأخر من مساء الأربعاء في إطار المرحلة الأولى من خطة أمريكية لإنهاء الحرب المدمرة الدائرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

أفادت يونيسف بأن الرضيعين بصحة جيدة ويمكنهما البقاء مع والديهما بمجرد لم شملهم في دير البلح. ومع ذلك، ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن طفلا واحدا على الأقل ممن ينتظرون النقل لقي حتفه، وأن أطفالا آخرين يتشاركون أقنعة الأكسجين في مستشفيات مكتظة في الجنوب.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)