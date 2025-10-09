الأمم المتحدة تهدف لزيادة المساعدات والمستلزمات الطبية لغزة بمجرد بدء الهدنة

من جاسبر وورد

(رويترز) – قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الخميس إن المنظمة الدولية تخطط لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الستين يوما الأولى من وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك بعد ساعات من إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس. وسيسمح الاتفاق بإدخال أساطيل من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، وسيسمح بإطلاق سراح الرهائن في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية جزئيا من القطاع الفلسطيني.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “سنهدف إلى زيادة خط الإمدادات إلى مئات الشاحنات يوميا. وسنعمل على توسيع نطاق توفير المواد الغذائية في أنحاء غزة للوصول إلى 2.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية وقرابة 500 ألف يحتاجون إلى التغذية”.

وأضاف خلال إفادة “يجب القضاء على المجاعة في المناطق التي استشرت فيها ومنعها في مناطق أخرى”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)