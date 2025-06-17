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الإمارات تجلي 24 شخصا من ناقلة نفط إثر تصادم في بحر عُمان

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أعلنت السلطات الإماراتية الثلاثاء إجلاء 24 شخصا كانوا على متن ناقلة نفط تابعة لها، إثر حادث تصادم مع ناقلة نفطية أخرى في بحر عُمان أدّى إلى نشوب حريق في إحديهما على الأقل، وفق ما أكّدت الشركة المشغّلة للسفينة الأخرى.

وقال الحرس الوطني الإماراتي، عبر حسابه في منصة إكس، إنه أجلى “24 شخصا من طاقم ناقلة النفط أدالين جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان”.

من جهتها، أعلنت “فرونتلاين” أنها استجابت للحادث الذي شمل ناقلة النفط المملوكة لها “فرونت إيغل”.

وأوضحت الشركة في بيان أن “اتُخذت إجراءات فورية لإخماد حريق على سطح السفينة فرونت إيغل”، مضيفا “نحن على علم بتقارير عن نشوب حريق على متن السفينة أدالين عقب الاصطدام”.

وقالت “فرونتلاين” إنه لم تُسجّل إصابات بين أفراد طاقم سفينتها، ولم تُبلغ عن أي تلوث حتى الآن.

وأوضح البيان الإماراتي أنه تم إجلاء طاقم السفينة “أدالين” من موقع الحادث “الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ”.

وحدث التصادم على مقربة من الساحل الشرقي للإمارات المطل على بحر عُمان، غير بعيد عن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، ومخاوف التصعيد في المنطقة، أكّدت “فرونتلاين” أن هذا “حادث ملاحي وليس له علاقة بالصراع الإقليمي الحالي”.

وكانت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أفادت بوقوع “حادثة” قبالة ميناء خورفكان الإماراتي، لافتة إلى أنها ليست لأسباب أمنية.

م ل/ص ك

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