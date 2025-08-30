الإمارات تعزّي في مقتل قائد طائرة في بولندا

afp_tickers

1دقيقة

أعربت الإمارات عن تضامنها مع بولندا وعن صادق تعازيها في حادث سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو البولندي الذي أسفر عن مقتل قائدها.

وأكّدت وزارة الخارجية في بيان أن الإمارات تعرب عن “خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحية، ولحكومة جمهورية بولندا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم”.

وتحطمت مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو البولندي الخميس أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم في وسط بولندا ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة.

م ل/