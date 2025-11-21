الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى إعفاءات جمركية إضافية خلال زيارة وزير التجارة الأميركي لبروكسل

afp_tickers

4دقائق

يتطلّع الاتحاد الأوروبي إلى انتزاع إعفاءات جمركية إضافية على منتجات تشمل النبيذ، وذلك خلال لقاء بين وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك ونظرائه في التكتل الإثنين.

في تموز/يوليو، توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق يقضي بتحديد نسبة الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة عند 15 بالمئة، لكن التكتّل يسعى لانتزاع إعفاءات لقطاعات إضافية.

رغم الاتفاق، يشير الطرفان إلى وجود قضايا عالقة، كما أن النص ما زال يتطلّب مصادقة البرلمان الأوروبي لتنفيذه بكل مفاعيله.

يعقد وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل الإثنين، دعي إليه لوتنيك والممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير.

كما سيجري غرير محادثات مع مفوّض التجارة في الاتحاد ماروس سيفكوفيتش الأحد، وفق المفوضية الأوروبية.

ونظرا لكون القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي تعد ملفا شائكا في العلاقات مع واشنطن، من المرتقب أن تلتقي مسؤولة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن المسؤولَين الأميركيَّين.

والجمعة قالت المفوضية الأوروبية إنها مستمرة في “التواصل مع الولايات المتحدة على المستويين السياسي والتقني”.

وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستعدّ الجمعة قائمة بالقطاعات التي ترغب في إعفائها من الرسوم الجمركية والتي من المحتمل أن تشمل النبيذ والمشروبات الروحية، وربما المعكرونة التي شكّلت التعرفات المفروضة عليها مصدرا للتوتر بين روما وواشنطن.

ناشدت إيطاليا المفوضية الأوروبية التدخل لثني الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات المعكرونة، في محاولة لحماية المنتجين الإيطاليين من تعرفات تتجاوز 91 بالمئة على هذه المنتجات، بالإضافة إلى رسم الـ15 بالمئة المعمول به حاليا، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2026.

وقال دبلوماسي في تصريح لوكالة فرانس برس إن “الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توحيد صفوفه وتجنّب أي انقسام داخلي” قد ينجم عن سعي الوزراء لانتزاع إعفاءات، كل لبلده.

في الأثناء يخيّم التوتر على العلاقات بين الحلفاء عبر ضفتي الأطلسي.

فالولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بروكسل لإلغاء قوانين متّصلة بالمجال الرقمي وبحماية البيئة، تعتبرها واشنطن عوائق “غير جمركية” أمام التجارة.

لكن الاتحاد الأوروبي يصرّ على أن قوانينه الرقمية ليست محل نقاش.

وندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدابير اتّخذتها بروكسل ضد شركات أميركية رائدة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك غرامة باهظة بلغت 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) على شركة غوغل بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، ملوّحا بفرض عقوبات تجارية إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن هذا الإجراء.

إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع واشنطن بإعفاء منتجاته من الصلب من رسوم جمركية أميركية نسبتها 50 بالمئة، ويقترح إنشاء “تحالف معادن” مع الولايات المتحدة لحماية اقتصاديهما من الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.

راض/ود/ب ق