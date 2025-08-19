الاتحاد الأوروبي يشعر باستياء من هدم إسرائيل مدرسة يمولها مع فرنسا

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل (رويترز) – قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الثلاثاء إن التكتل عبر عن “استيائه الشديد” من هدم إسرائيل مدرسة قيد الإنشاء في قرية العقبة بشمال الضفة الغربية يمولها مع فرنسا.

وأضاف المتحدث أن المدرسة كانت مخصصة لخدمة مئات الطلاب الفلسطينيين.

وجاء في البيان “يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحمي إسرائيل استثماراته الداعمة للشعب الفلسطيني من الأضرار والدمار وفقا للقانون الدولي”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)