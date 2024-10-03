الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة جديدة للبنان بقيمة 30 مليون يورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه سيقدم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 30 مليون يورو للبنان حيث تشن اسرائيل هجوما ضد حزب الله، بهدف تمويل مساعدة غذائية طارئة ما يرفع قيمة إجمالي المساعدات الى أكثر من مئة مليون يورو في 2024.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “أشعر بقلق شديد إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. ويجب على كل الأطراف المشاركة (في النزاع) بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء”.

وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدة الجديدة ستتيح تمويل مساعدة غذائية طارئة وأدوية ومراكز إيواء موقتة.

واصلت اسرائيل هجماتها على لبنان ليلا، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الخميس بأن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تعرّضت ليل الأربعاء الخميس ل”17 غارة” إسرائيلية طالت أحياء مختلفة فيها، موضحة أنها تمّت “بطائرات حربية” و”بوارج حربية من البحر”.

بحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من 1928 شخصا في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في 17 و18 أيلول/سبتمبر في عملية نسبت إلى إسرائيل، وبدء القصف الجوي المكثف في 23 أيلول/سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالى 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

بحسب المفوضية الأوروبية فإن حوالى مليوني شخص، لبنانيون ولاجئون سوريون، يعانون من نقص غذائي في هذا البلد.

ويثير التصعيد العسكري بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى، مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، بعد عام على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة.

اب/نور/غ ر