الاتحاد الأوروبي يندد بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر

بروكسل (رويترز) – قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر مساء الثلاثاء إن الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر، محذرا من مغبة تصعيد أكبر للعنف في المنطقة.

وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة إكس “نعبر عن تضامننا الكامل مع سلطات وشعب قطر، وهي شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “يجب تجنب أي تصعيد للحرب في غزة، فهو ليس في مصلحة أحد. سنواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)