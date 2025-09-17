الاتحاد الاوروبي يقترح قيودا على التجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزيرين

afp_tickers

5دقائق

اقترح الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض قيود على التجارة مع إسرائيل وعقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو، في أقوى تحرّك للتكتل على خلفية حرب غزة رغم أن تردد بعض بلدانه قد يعرقل تبني الإجراءات.

لكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها ستتحرّك فورا عبر تجميد دعم ثنائي لإسرائيل بقيمة حوالى 20 مليون يورو (23,7 مليون دولار)، بينما حذّرت الدولة العبرية من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها “ستلقى ردا مناسبا”.

وأتت خطوة المفوضية في ظل تفاقم الضغوط على التكتل المكوّن من 27 دولة للتحرّك ضد إسرائيل على خلفية حربها في غزة المتواصلة منذ نحو عامين.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إن “الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميا يجب أن تتوقف”.

وتابعت “يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس”.

وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها.

ويفيد مسؤولون بأن الخطوة ستؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي والتي تقدر قيمتها بحوالى ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية مثل التمور والمكسرات.

كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذان يتحملان مسؤولية تغذية العنف عبر خطاباتهما “المتطرفة”.

وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددا منها للضغط على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمن هاريس إن “اليوم يمثّل نقطة تحوّل مهمة في محاسبة إسرائيل”.

لكن معارضة بلدان رئيسية منضوية في التكتل، وخصوصا ألمانيا وإيطاليا، تعني أنه سيكون من الصعب الحصول على الدعم الكافي من بلدان الاتحاد الأوروبي لتمرير الإجراءات.

وعرقل هذا التردد مقترحا أخف لوقف تمويل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، وهو ما أثار حفيظة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطالب بتحرّك.

لكن بإمكان المفوضية اتخاذ قرار بتجميد الدعم الثنائي بنفسها.

ولن تشمل هذه الخطة التمويل المخصص لمساعدة مجموعات المجتمع المدني وياد فاشيم، النصب التذكاري للهولوكوست.

– “لن ينجح” –

وحضّت إسرائيل في السابق بروكسل على تجنّب المضي قدما بتطبيق المقترحات.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في رسالة وجّهها في وقت سابق إلى فون دير لايين أن “الضغط من خلال العقوبات لن ينجح”.

والأربعاء، أفاد في منشور على منصة “إكس” “إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة فون دير لايين، تمثل اعوجاجا أخلاقيا وسياسيا.. أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا”، مضيفا “أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك”.

وأتى التحرّك الأوروبي على وقع موجة إدانات دولية جديدة لإسرائيل بعد توسيع عمليتها البريّة في مدينة غزة.

ونفّذ الجيش عملية قصف واسعة لمدينة غزة قبل فجر الثلاثاء فيما تحرّكت قواته في عمق مدينة غزة.

وجاء ذلك بينما اتّهم تحقيق للأمم المتحدة الدولة العبرية بارتكاب “إبادة” في القطاع، مشيرا إلى أن نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين حرّضوا على الجريمة.

وأشعل الحرب هجوم حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت ردا على الهجوم إلى مقتل 65062 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون أيضا، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وتفيد تقديرات الجيش الإسرائيلي بوجود 2000 إلى 3000 عنصر من حماس وسط مدينة غزة وبأن نحو 40 في المئة من السكان غادروها.

ديل/لين/غ ر