البحرين تسقط جنسية 69 شخصا بتهمة “تمجيد أعمال إيران”

27 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الاثنين إسقاط جنسية 69 شخصا وعائلاتهم ممن “أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة”.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص يشملون متهمين وأفراد أسرهم، وأنهم جميعا ينحدرون من أصول غير بحرينية.

وجاء في بيان الوزارة “صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية”.

وأوضحت أن عمليات سحب الجنسية تمت تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستنادا إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، التي تنص على إسقاط الجنسية، “في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها”.

وأضافت الوزارة بأن الجهات “المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها”.

وندد سيد أحمد الوداعي، المسؤول بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، بهذه الخطوة، واصفا إياها بأنها “بداية حقبة خطيرة من القمع”، وقال إن القرارات “فُرضت دون ضمانات قانونية أو أي حق في الاستئناف”.

وقال المعهد إن هذه أول عملية سحب جنسية من نوعها في البحرين منذ عام 2019. وأضاف أن البحرين سحبت جنسية ما لا يقل عن 990 مواطنا بين عامي 2012 و2019.

وكانت البحرين من بين دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية ردا على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي بدأت في 28 فبرايرشباط.

ولم يصدر مكتب الاتصال الوطني في البحرين أي تعليق فوري على القضية أو على بيان المنظمة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وتالا رمضان – إعداد علي خفاجي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)