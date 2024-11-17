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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قواته بشمال قطاع غزة

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القاهرة (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقتل ضابط وجندي من قواته من كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير في معركة بشمال قطاع غزة يوم السبت.

وقال الجيش إن القتيلين هما الكابتن يوجيف بازي (22 عاما) من مستوطنة جفعات بار، وهو قائد فصيلة، والستاف سارجنت نعوم إيتان (21 عاما) من الخضيرة.

وأضاف الجيش أن جنديا آخر أُصيب بجروح خطيرة في المعركة نفسها.

ولواء كفير هو أحد أكبر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي ويضم عدة كتائب ووحدات نخبة توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية