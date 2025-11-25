الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على بلدة استراتيجية بكردفان

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء صد هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة استراتيجية في جنوب كردفان، بعد يوم من إعلان خصومه وقف إطلاق نار من جانب واحد لثلاثة أشهر.

وقال الجيش الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، في بيان إن قواته تمكنت من “صد محاولة هجوم” فجر الثلاثاء على قاعدة للمشاة في بلدة بابنوسة.

وتُعد بابنوسة آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان. وتقع على طريق سريع يربط المنطقة بدارفور، حيث خسر الجيش الشهر الماضي آخر قاعدة له في مدينة الفاشر.

وقال الجيش الذي يُقاتل لمنع قوات الدعم السريع من السيطرة على مزيد من الأراضي في إقليم كردفان إنه كبد المهاجمين “خسائر فادحة في الأرواح والعتاد” وأن قواته “استولت علي عدد من المركبات القتالية ودمرت أخرى وحصيلة المعركة هلاك لعدد من قادة المليشيا الميدانيين والمئات من المرتزقة”.

ويتعذر على وكالة فرانس برس من التحقق من هذه التصريحات بشكل مستقل مع انقطاع الاتصالات منذ أشهر عن معظم مناطق كردفان.

أعلنت قوات الدعم السريع الاثنين وقف إطلاق النار “استجابة للجهود الدولية، بما في ذلك مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووسطاء” من المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

ووصف وزير الإعلام في الحكومة الموالية للجيش خالد العيصر إعلان قوات الدعم السريع بأنه “لا يتجاوز كونه مناورة سياسية مكشوفة”، بعد أيام من اتهام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للمجموعة الرباعية بالتحيز.

وقال المبعوث الأميركي إلى إفريقيا مسعد بولس الثلاثاء إن الجانبين رفضا أحدث مقترح للهدنة.

على مدار عامين من الحرب، انتهك كلا الجانبين مرارا وتكرارا جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار. وفشلت الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في تحقيق أي تقدم.

تزايد الاهتمام الدولي بالصراع منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر الشهر الماضي بعد حصار قاسٍ دام 18 شهرا ونشر تقارير عن ارتكاب فظائع واحتمال وقوع إبادة جماعية فيها.

وتحذر الأمم المتحدة من أن أنماط عنف مشابهة بدأت تظهر في كردفان.

