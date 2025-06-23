الخطوط الجوية الكويتية تحول مسار رحلاتها القادمة لمطاري جدة والقاهرة

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الكويت (رويترز) – أعلنت الخطوط الجوية الكويتية يوم الاثنين في منشور على منصة إكس تحويل مسار رحلاتها القادمة للكويت إلى مطاري جدة والقاهرة، بعد أن هاجمت إيران قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الشركة في بيانها تسع رحلات كانت قادمة للكويت من وجهات مختلفة، وتم تحويل مسارها، مشيرة إلى أنه “سيتم متابعة الرحلات حيث إن جميع الطائرات وصلت لوجهاتها المؤقتة بسلام، وسيتم الإعلان عن أية تحديثات بهذا الشأن”.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر، بينما أعلنت الشركة في وقت سابق إيقاف رحلاتها المغادرة من البلاد بسبب التطورات في المنطقة.

وأضافت في المنشور “نظرا لتطورات الأوضاع في المنطقة، تم وقف الرحلات المغادرة من الكويت مع استمرار متابعة الأجواء وتقييمها، على أن يتم الإعلان عن أية تحديثات بهذا الخصوص”.

ويضم الخليج عددا من القواعد العسكرية الأمريكية.