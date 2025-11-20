الصحافة الرقمية صمّام أمان لحماية الديمقراطية

ديف ليشر، مؤسس منصة "كالماترز" (CalMatters)، يسعى إلى تعزيز الشفافية في الحياة السياسية من قلب ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا السياسية. ويظهر في الصورة مبنى الكابيتول في الولاية. 2025 Getty Images

بفضل منصّاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته التي لا تنقطع، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلال صدارة العناوين الإخبارية. وفي مواجهة هذا الطغيان الإعلامي، برزت في كاليفورنيا "كالماترز"(CalMatters)، منصّة الصحافة الرقمية الاستقصائية، لترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيزها.

12دقائق

تستنزف التغطية المتواصلة للرئيس الأمريكي القسم الأكبر من موارد المؤسسات الإعلامية، فتضعُف قدرتها على متابعة القضايا المحلية والإقليمية المهمة. ويقول الصحفي ديف ليشر، الذي غطّى السياسة الكاليفورنية لسنوات في صحيفة لوس أنجلوس تايمز (Los Angeles Times): “هيمنت أخبار دونالد ترامب على التغطية الإعلامية، فحجب الاهتمام بالقضايا الأخرى”.

ويرى ليشر أنّ التحول الرقمي السريع في الأعوام الأخيرة قد فاقم هذا الاختلال في الموازين الإعلامية. وهذا ما يؤكده تقرير “أحوال الأخبار المحلية” (State of Local News)، الصادر عن جامعة نورثوسترن في إيفانستون، قرب شيكاغو. فوفقًا للتقرير، اختفى خلال العقدين الأخيرين نحو 40%، من أصل تسعة آلاف صحيفة محلية كانت تصدر في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أنّ نحو مئتي منطقة باتت اليوم “صحارى إعلامية”، لخلوّها من أي تغطية محلية حقيقية. والمفارقة، أنّ هذه المناطق تحديدًا هي التي حقق فيها ترامب فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

اتساع رقعة الصحارى الإعلامية حول العالم



وبحسب دراسة صادرة عن منظمة “ورلد جاستس بروجيكت” (WJP)، المنظمة غير الحكومية المتّخذة من واشنطن ومكسيكو سيتي وسنغافورة مقرات لها، قد أصبحت ظاهرة “الصحارى الإعلامية” ظاهرة عالمية متنامية.

فمع رقمنة وسائل الإعلام، انهار النموذج التقليدي الذي كانت الصحف تعتمد عليه في تمويلها، من الإعلانات والاشتراكات. واليوم، تستحوذ شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ميتا (Meta) وغوغل (Google)، على الحصة الأكبر من سوق الإعلانات الرقمية. أمَّا المنصات المستقلة، فباتت تكافح لجذب جمهور يدفع مقابل المحتوى. وتحذر الدراسةرابط خارجي من تقويض هذا الاتجاه النقاش العام الواعي، المرتكزة عليه أسس الديمقراطيات الحديثة.

قبل أكثر من عشر سنوات، أي قبل تولّي ترامب رئاسته الأولى، أسّس ليشر المنصة الإعلامية غير الربحية، رابط خارجي“كال ماترزرابط خارجي”. وخلال مقابلة أجرتها سويس إنفو (Swissinfo.ch) من ساكرامنتو، يقول ليشر: “يتم تمويلنا بالكامل من خلال التبرعات، ونسعى إلى ضمان قدرٍ أكبر من الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية”. وكان ليشر قد جمع في ذلك اليوم الفريق العامل وراء أداة البحث، رابط خارجي“ديجيتال ديموكرسي ” أو الديمقراطية الرقمية (Digital Democracy)رابط خارجي.

أداة البحث”، ديجيتال ديموكرسي”، التابعة لمؤسسة “كال ماترز”. calmatters.com





وإلى جانب الفريق الصحفي، يضم طاقم العمل فريقًا للتسويق، وآخر للتحليلات. كما يتعاون مع البروفيسور فؤاد خوسمود، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك بمدينة سان لويس أوبيسبو.

ويستذكر خوسمود قائلًا: “كنا نطمح إلى إنشاء منصة تتيح للجمهور فهمًا أعمق لسير العملية التشريعية”. ويستدرك، موضحًا: “فشلنا في البداية لأن البيانات التي جمعناها كانت غير دقيقة، وغير مكتملة. لذلك، كانت المعلومات عسيرة الفهم والاستخدام. فتراجع الإقبال، وانخفض التأثير الإعلامي المرجو”.

وضوحٌ أكبر، وذكاءٌ اصطناعيٌّ أكثر تطوّرًا، وجمهورٌ أكثر تخصّصًا

في يوم انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر عام 2016، صوّتت كاليفورنيا على تعديل دستوري يفرض تسجيل جميع جلسات الاستماع والمداولات في مجلسي البرلمان، ونشرها للعامة خلال 24 ساعة من انعقادها.

ويقول خوسمود: “شكّلت هذه الإصلاحات، إلى جانب التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي، وقرارنا بإعادة توجيه المنصّة نحو جمهور متخصّص، نقطة تحوّل حقيقية في مسار عملنا. وتتوجه قاعدة البيانات اليوم أساسًا إلى الكوادر العاملة في الحقل الإعلامي، المعتمدة في أبحاثها وتحقيقاتها الصحفية على “ديجيتال ديموكرسي”، بوصفها مصدرًا موثوقًا”.

المزيد

المزيد ديمقراطية نشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمقراطية إذا كان قلبك ينبض أيضًا من أجل الديمقراطية، فقد وصلتَ إلى المكان المناسب. نحن نتابع باهتمام تطوراتها والنقاشات والتحديات المتعلقة بها. ترقبوا آخر مقالاتنا. طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمقراطية

ومن الجمهور المستفيد من هذه الأداة، تبرز الصحفية الاستقصائية جولي واتس من قناة “سي بي إس” (CBS) في ساكرامنتو. وخلال حديثٍ معها في مكتب القناة المفتوح، حيث يختلط همس المراسلين والمراسلات بحركة الأخبار العاجلة، شرحت لنا أهمية المنصّة في عملها اليومي. وأضافت: “أستخدم “ديجيتال ديموكرسي” يوميًّا، وفي معظم تحقيقاتي تقريبًا”.

وتتابع قولها بمثال عملي: ”لنجرب مثلًا البحث في موضوع إصلاح الدوائر الانتخابية، أو نعرفه في الولايات المتحدة باسم “الجَيريمندرة” (Gerrymandering)، أي رسم حدود الدوائر على نحوٍ يخدم مصلحة سياسية معينة. وتُعد هذه القضية من أكثر الملفات إثارة في الساحة الأمريكية مؤخرًا. فقبيل انتخابات 2026، أقرت ولاية تكساس إصلاحًا انتخابيًا يهدف إلى زيادة عدد ممثلي الحزب الجمهوري وممثلاته في الكونغرس.

في المقابل، أطلق حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، مؤخرًا إجراءً مضادًا هو المقترح رقم 50. ومن المقرّر عرض مشروع القانون على التصويت الشعبي في الرابع من نوفمبر 2025. ويهدف المقترح إلى مواجهة محاولات تعديل الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالح حزبية ضيقة. ويؤكد على ضرورة الحفاظ على النزاهة، والتمثيل العادل في العملية الانتخابية.

مئة ألف محضر جلسة برلمانية

عند إدخال بضع كلمات مفتاحية، تعرض “ديجيتال ديموكرسي” نظرة شاملة على أبرز تصريحات قيادات الحزب الديمقراطي، المعارضة لهذا الإصلاح الانتخابي.

وتقول الصحفية، الحاصلة على جائزة الصحافة الاستقصائيةرابط خارجي: “في ثوانٍ، يزوّدني النظام بمقاطع فيديو، واقتباسات، ومعلومات خلفية، يمكنني استخدامها في تقاريري. في السابق، كان إنجاز هذا العمل يستغرق مني وقتًا طويلًا من البحث”.

الصحفية الاستقصائية، جولي واتس، في ساكرامنتو. Bruno Kaufmann / SWI swissinfo.ch

تضم منصة “ديجيتال ديموكرسي” أكثر من مئة ألف محضر جلسة. كما تربط بين المعلومات المالية المتاحة والتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، والبيانات الواردة في السجلات التشريعية. وتقول جولي واتس: “يمكنني التحقّق بسرعة مما إذا كان أحد الساسة البارزين في مجال البيئة، يتلقى تمويلًا انتخابيًا من شركات النفط”.

في الواقع، بدأت تقارير واتس، المدعومة بمنصة “ديجيتال ديموكرسي” وبالذكاء الاصطناعي، تترك أثرًا ملموسًا. وتوضح قائلة: “من خلال تحليل أكثر من مليون عملية تصويت في البرلمان وآلاف الساعات من جلسات الاستماع، تمكّنتُ من إثبات فشل أكثر من ألفي مشروع قانون بسبب إحجام أعضاء البرلمان، رجالًا ونساءً، عن المشاركة في عمليات التصويت الحاسمة”. وقد حفَّزت هذه النتائج المواطنين والمواطنات الأكثر اطلاعًا على إطلاق مبادرات شعبية تتناول قضايا ملحّة، مثل التصدي لانتشار مخدر الفنتانيل.

اقرأ.ي المزيد عن البصمات السويسرية في الديمقراطية المباشرة في الولايات المتحدة.

المزيد

المزيد ديمقراطية كارل بُركلي… السويسري الذي علّم الديمقراطيّةَ المباشرة للولايات المتّحدة الأمريكيّة تم نشر هذا المحتوى على مرّ طريق الديمقراطية المباشرة للولايات المتحدة عبر زيورخ. وارتبط ذلك إلى حدّ كبير بالرائد الاشتراكي السويسري كارل بوركلي. طالع المزيدكارل بُركلي… السويسري الذي علّم الديمقراطيّةَ المباشرة للولايات المتّحدة الأمريكيّة

وبحسب ريتو فوغت، الخبير السويسري في الذكاء الاصطناعي والإعلام، كشفت هذه التجربة تطلُّب المنصات البحثية، مثل “ديجيتال ديموكرسي”، أكثر من قواعد الشفافية الصارمة، وإتاحة البيانات للعامة. إذ تحتاج أيضًا فهمًا دقيقًا للتفاصيل السياسية والعلاقات السببية الدقيقة، من أجل تفسير البيانات على نحو صحيح. ويضيف: “في سويسرا، مثلًا، ما تزال نماذج الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى مجموعات بيانات كافية، لا سيما في مجال الصحافة المحلية”.

رغم حضور ترامب الطاغي إعلاميًا، ما يزال المشهد السياسي في ساكرامنتو يحظى بتغطية إعلامية متوازنة. ولكن لا تضمّ المناطق في جنوب سنترال فالي اليوم، سوى عدد قليل من وسائل الإعلام المحلية.

وتقول بريانا فاكّاري، رئيسة تحرير صحيفة “ميرسد فوكس” (Merced Focus) الإلكترونية في بلدة ميرسِد الصغيرة: “اختفت العديد من صحفنا المحلية، أو أصبحت مملوكة لصناديق تحوّط ضخمة تستخدمها كمنصّات إعلانية وأدوات ناطقة باسم مصالحها الخاصة”. وتشير إلى عدم امتلاك الصحيفة مكتبًا خاصًا، وكادرها صغير. وأضافت: “نحن جزء من تكتّل من الصحفيين والصحفيات في وادي سنترال فالي، تموله مبادرات فردية، أو منح المؤسسات الخيرية “.

التحقيق في جودة مياه الشرب

قبل أسابيع قليلة، تلقّت فاكّاري إشعارًا من منصة “ديجيتال ديموكرسي”، يفيد تقديم نائبة ديمقراطية من منطقتها مشروع قانون يهدف إلى حماية شركات المياه من الدعاوى القضائية المتعلقة بجودة المياه. تقول فاكّاري: “أثار ذلك دهشتي البالغة، فبدأتُ التحقيق في الأمر”. وخلال إعدادها للتقرير المثير لضجة كبيرة في ميرسِد، تعاونت مع زميل من “كال ماترز”. وتوضح: “استطعنا إظهار الآثار الصحية والمالية المترتِّبة عن اللوائح الحكومية الجديدة، الخاصة بجودة المياه”.

في نهاية المطاف، تؤكد فاكّاري أنّ الأشخاص الواعين بما يجري في مجتمعاتهم المحلية هم بالضبط الفئة التي تسعى “كال ماترز”، إلى الوصول إليها، بغضّ النظر عن التوجهات السياسية أو الفكرية، لأن الهدف الأسمى هو بناء جسورٍ بين الانقسامات السياسية والأيديولوجية.

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟ الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟ شارك في الحوار 26 إعجاب عرض المناقشة

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"