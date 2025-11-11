سويسرا تصوّت على مبادرة لفرض الخدمة العسكرية

أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.
أهتم بالقضايا الاجتماعية والبيئية، وأتخصص في مقاطع الفيديو التوضيحية المؤثرة مع رسوم بيانية ومتحركة تعمل بتقنية "ستوب موشن". بعد دراستي للسينما والأدب الإنجليزي والصحافة، عملت مع فريق الصورة والصوت في مهرجان لوكارنو السينمائي، انضممت إلى سويس إنفو في عام 2018 لإنجاز التقارير المحلية والدولية.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.