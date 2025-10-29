The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وفرص توسيع آفاقه على جميع المستويات، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد في قصر الشاطئ في أبوظبي كوستا الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلد الخليجي الثري.

وأوردت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ اللقاء تطرق إلى “أهمية المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لدفع العلاقات نحو مزيد من النمو والازدهار ونقلة في التعاون التجاري والاقتصادي بما يخدم أهداف التنمية المشتركة”.

كذلك، بحثا “عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكدين “أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يتيح استمرار تقديم الدعم الإنساني الكافي والمستدام إلى سكان القطاع”.

