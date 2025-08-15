The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الرئيس الاندونيسي يشيد بسياساته الاقتصادية والاجتماعية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في أول خطاب له أمام البرلمان الجمعة بمتانة اقتصاد بلاده، ومعدل البطالة المنخفض، وبمجموعة من مبادرات طموحة للرعاية الاجتماعية. 

ووعد الزعيم الشعبوي البالغ 73 عاما بتحويل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى قوة إقليمية مؤثرة من خلال تنمية سريعة بقيادة الدولة. 

إلا أن سياساته الرئيسية وبينها برنامج وجبات مدرسية مجانية لمكافحة تأخر نمو الأطفال، أثقلت كاهل المالية العامة، وأججت مخاوف المستثمرين، وأشعلت احتجاجات طلابية. 

ودافع برابوو سوبيانتو في خطابه عن سياساته الاجتماعية، مسلطا الضوء على الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام. 

وقال أمام البرلمان “في خضم الصراعات السياسية، والصراعات الاقتصادية العالمية، والحروب التجارية، وحروب التعرفات الجمركية الاقتصادية، تمكنت إندونيسيا من تحقيق نمو يفوق 5%”. 

في نيسان/أبريل، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأرخبيل برسوم جمركية باهظة بنسبة 32%، لكن برابوو فاوض على تخفيض النسبة إلى 19% مقابل إزالة حواجز تجارية أمام المنتجات الأميركية. 

وأفادت وكالة الإحصاء الإندونيسية الأسبوع الماضي أن النمو في الربع الثاني تسارع إلى 5,12%، متجاوزا التوقعات، ومرتفعا من 4,87% في الربع السابق.

كذلك تحدث الرئيس عن معدل البطالة الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية. 

وفي ما يتعلق بسياساته الاجتماعية، دافع برابوو عن نفسه ضد انتقادات موجهة لبرنامجه للوجبات المجانية للأطفال والنساء الحوامل والذي كلف الدولة مليار دولار واستفاد منه 20 مليون شخص. 

وقال “هدفنا… هو التحرر من الفقر، والتحرر من الجوع، والتحرر من المعاناة”. 

في شباط/فبراير، واجه برابوو احتجاجات على مستوى البلاد بسبب برنامج الوجبات المجانية الذي شابه تأخير وحالات تسمم غذائي. 

وخلف برابوو الرئيس المحبوب جوكو ويدودو في تشرين الأول/أكتوبر بعد حملة تعهد فيها بمواصلة سياسات سلفه.

مرس/س ح/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية