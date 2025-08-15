الرئيس الاندونيسي يشيد بسياساته الاقتصادية والاجتماعية

أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في أول خطاب له أمام البرلمان الجمعة بمتانة اقتصاد بلاده، ومعدل البطالة المنخفض، وبمجموعة من مبادرات طموحة للرعاية الاجتماعية.

ووعد الزعيم الشعبوي البالغ 73 عاما بتحويل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى قوة إقليمية مؤثرة من خلال تنمية سريعة بقيادة الدولة.

إلا أن سياساته الرئيسية وبينها برنامج وجبات مدرسية مجانية لمكافحة تأخر نمو الأطفال، أثقلت كاهل المالية العامة، وأججت مخاوف المستثمرين، وأشعلت احتجاجات طلابية.

ودافع برابوو سوبيانتو في خطابه عن سياساته الاجتماعية، مسلطا الضوء على الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام.

وقال أمام البرلمان “في خضم الصراعات السياسية، والصراعات الاقتصادية العالمية، والحروب التجارية، وحروب التعرفات الجمركية الاقتصادية، تمكنت إندونيسيا من تحقيق نمو يفوق 5%”.

في نيسان/أبريل، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأرخبيل برسوم جمركية باهظة بنسبة 32%، لكن برابوو فاوض على تخفيض النسبة إلى 19% مقابل إزالة حواجز تجارية أمام المنتجات الأميركية.

وأفادت وكالة الإحصاء الإندونيسية الأسبوع الماضي أن النمو في الربع الثاني تسارع إلى 5,12%، متجاوزا التوقعات، ومرتفعا من 4,87% في الربع السابق.

كذلك تحدث الرئيس عن معدل البطالة الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية.

وفي ما يتعلق بسياساته الاجتماعية، دافع برابوو عن نفسه ضد انتقادات موجهة لبرنامجه للوجبات المجانية للأطفال والنساء الحوامل والذي كلف الدولة مليار دولار واستفاد منه 20 مليون شخص.

وقال “هدفنا… هو التحرر من الفقر، والتحرر من الجوع، والتحرر من المعاناة”.

في شباط/فبراير، واجه برابوو احتجاجات على مستوى البلاد بسبب برنامج الوجبات المجانية الذي شابه تأخير وحالات تسمم غذائي.

وخلف برابوو الرئيس المحبوب جوكو ويدودو في تشرين الأول/أكتوبر بعد حملة تعهد فيها بمواصلة سياسات سلفه.

