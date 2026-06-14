الرئيس الروماني يكلف رئيس وزراء جديد تشكيل الحكومة

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أعلن الرئيس الروماني نيكوسور دان الأحد تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، وذلك بعد انسحاب المرشح السابق للمنصب.

وتشهد رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، اضطرابات سياسية في السنوات الأخيرة كان آخرها في أوائل أيار/مايو عندما سقطت حكومة رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان بموجب مذكرة لحجب الثقة.

وكلف الرئيس الأحد السياسي أدريان فيستيا، وهو ليبرالي يبلغ 52 عاما، بتشكيل الحكومة الرومانية المقبلة بعد فشل الحل التكنوقراطي الذي طرحه عضو البرلمان الأوروبي يوجين توماك في الحصول على الدعم اللازم.

وقال دان في بيان “سحب يوجين توماك ترشيحه هذا الصباح، وفي ظل هذه الظروف، أسمي أدريان فيستيا رئيسا للوزراء”.

وأسف توماك لعدم تمكنه من إقناع عدد كاف من الأحزاب بدعمه.

وقال دان “من الواضح في هذه المرحلة أن الحل السياسي هو الأنسب”.

لطالما استبعد دان تشكيل حكومة تضم اليمين المتطرف، الذي يشهد صعودا في الساحة السياسية برومانيا.

وأشاد الرئيس بخبرة فيستيا كرئيس بلدية ومسؤول حكومي إقليمي، فضلا عن سجله كوزير للتنمية في حكومة رومانية سابقة.

وقال فيستيا إنه سيتفاوض مع “الأحزاب السياسية الديموقراطية المؤيدة للغرب” في البرلمان الروماني أملا في التوصل إلى أغلبية حاكمة.

وأضاف “أريد حكومة سياسية تُجري إصلاحات حقيقية وتُبقي رومانيا على المسار المؤيد للغرب”.

اني/غد/ح س