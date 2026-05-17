السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفات الثلاثاء 26 مايو

reuters_tickers

1دقيقة

17 مايو أيار (رويترز) – أعلنت السعودية اليوم الأحد إن غدا الاثنين الموافق 18 مايو أيار 2026 هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447 وأن الوقوف بعرفات سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو أيار.

ويتوافد آلاف الحجاج من أنحاء العالم حاليا على منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية استعدادا لأداء فريضة الحج.

وقالت المحكمة العليا في بيان إنه “شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة” مشيرة إلى أن الأربعاء 27 مايو أيار هو أول أيام عيد الأضحى في السعودية.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)