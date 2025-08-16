The Swiss voice in the world since 1935
السلطات الجزائرية تعلن سحب الحافلات القديمة بعد حادث سير مميت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قررت السلطات الجزائرية السبت سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما، وذلك غداة سقوط حافلة في واد بالعاصمة ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان إنه تقرر “سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة”. 

كما أعلنت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلا “مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة”. 

وخلّف سقوط حافلة في وادٍ بينما كانت تنقل ركابا بين وسط الجزائر والرغاية شرق العاصمة الجمعة صدمة في البلاد، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن يوم حداد وطني.

وتم تنكيس الأعلام ووضعت القنوات التلفزيونية راية سوداء على شاشاتها.

كما قام عدد من الوزراء والمستشارين المقربين لتبون بزيارة الجرحى وحضروا جنازات الضحايا الذين دفنوا السبت.

وقال وزير النقل سعيد سعيود للصحافيين الجمعة إن 90% من حوادث الحافلات مرتبطة بالإفراط في السرعة.

وفق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، أسفرت حوادث المرور عن وفاة 3740 شخصا وإصابة 35556 في عام 2024. وارتفع عدد الوفيات والإصابات بنسبة 3% و4% على التوالي مقارنة بعام 2023.

بور/ح س/كام

