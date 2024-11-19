هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟
هل تعلم.ين أنه من غير القانوني في سويسرا تربية خنزير غيني دون شريك لأنه لا يتحمل الوحدة؟ وهل سمعت عن الرياضة السويسرية “هورنوسن”؟ أو القصة عن الدبلوماسي الذي فوجئ بالعثور على مومياء جده الأكبر في مصر، هل هي حقيقية؟
هل هناك أي شيء غريب يتعلق بسويسرا لفت انتباهك؟ شاركنا وشاركينا إياها، فقد نتطرق إليه في أحد مقالاتنا!
لقد فوجئت بسيارات الأجرة في سويسرا - إنها باهظة الثمن حقًا، خاصة في المناطق الجبلية. لكن الشيء المدهش في الأمر هو أن الخدمة لا تزال رائعة ببساطة. السائقون دائمًا مهذبون، والسيارات نظيفة، وبشكل عام، تشعر وكأنك تحصل على خدمة من الدرجة الأولى مقابل أموالك.
Ich bin von den Taxis in der Schweiz überrascht - sie sind wirklich teuer, vor allem in den Bergregionen. Aber das Erstaunliche daran ist, dass der Service trotzdem einfach hervorragend ist. Die Fahrer sind immer höflich, die Autos sind sauber und im Allgemeinen hat man das Gefühl, dass man für sein Geld einen erstklassigen Service bekommt.
إذا كنت تبحث على الإنترنت عن وصف للسويسريين العاديين، ستجد أنهم أشخاص متحفظون لا يحبون الضوضاء العالية في وسائل النقل العام على سبيل المثال. ثم تأخذ الترام. 95٪ هادئون، لكن 5٪ صاخبون - يتحدثون بصوت عالٍ على هواتفهم، ويتحدثون بصوت عالٍ معًا، وغالبًا ما يجلسون منفصلين، وليس بجوار بعضهم البعض، ويلعب الأطفال بصوت عالٍ، دون رقابة أبوية. ومع ذلك، لا أحد يقول أي شيء. هذا السلوك غير المحترم مقبول (ليس من قبلي). ولكن إذا عبر أجنبي الطريق عندما يقول الرجل الأحمر لا، فإن السويسريين الأكبر سنًا يتفاعلون بصوت عالٍ جدًا مع ذلك.
If you search online for a description of the typical Swiss, you find they are reserved people with a dislike for loud noise on e.g. public transport. Then you take the tram. 95% are quiet, but 5% are noisy - talking loudly on their phones, chatting loudly together, often sat apart, not next to each other, children playing loudly, without parental control. Yet, no one says anything. This disrespectful behaviour is accepted (not by me). But, if a foreigner crosses the road when the red man says no, the older Swiss react very loudly to that.
الليلة الماضية، في الحانة، أخبرني أحد الأستراليين أنه يوجد في سويسرا حيوانات الكنغر التي تعيش في البرية. عندما لم أصدقه واستخدمت محرك بحث Duckduckgo لإثبات العكس، أخبرني أن رجلاً جديرًا بالثقة من برلين قد أخبره!
Gestern Abend erzaehlte mir ein Australier im Pub,es gaebe in der Schweiz auch freilebende Kanguruhs. Als ich ihm das nicht glaubte und mit der Suchmaschine Duckduckgo das Gegenteil bewies, erklaerte er mir das haette ihm ein sehr vertrauenswuerdiger Mann in Berlin erzaehlt!
صحيح أنني أعرض الكنغر هنا في سويسرا. أين؟ الإجابة = في حديقة الحيوان
Its true i show the Kangaroos here in switzerland. where ? answer =in the zoo
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