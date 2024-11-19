هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل تعلم.ين أنه من غير القانوني في سويسرا تربية خنزير غيني دون شريك لأنه لا يتحمل الوحدة؟ وهل سمعت عن الرياضة السويسرية “هورنوسن”؟ أو القصة عن الدبلوماسي الذي فوجئ بالعثور على مومياء جده الأكبر في مصر، هل هي حقيقية؟

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