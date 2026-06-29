سويسرا تسدّد مُقدَّمًا 500 مليون فرنك لشراء مقاتلات إف-35 أمريكية

سدَّدت سويسرا دفعة مقدمة قدرها 500 مليون مقابل مقاتلات إف-35 أمريكية. Keystone-SDA

سدّدت سويسرا للولايات المتحدة دفعة مقدَّمة قدرها 500 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 617 مليون دولار، في إطار صفقة شراء مقاتلات إف-35 إيه. وجاء ذلك على لسان أورس لوهر، مدير التسليح الوطني في المكتب الفدرالي السويسري للمشتريات الدفاعية "أرماسويس".

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وأضاف لوهر أنّ سويسرا سدَّدت بالفعل جميع الدفعات المقرّرة لعام 2026.

وأوضح، في مقابلة نشرتها صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ أم سونتاج (NZZ am Sonntag) يوم الأحد، أنّ هذه المدفوعات تهدف إلى ضمان بقاء الحساب الأمريكي المشترك المخصّص لتمويل المشتريات الدفاعية السويسرية مزوّدًا بما يكفي من الأموال.

وقال لوهر إنّ هذا الحساب يُستخدم لتمويل جميع مشاريع المشتريات السويسرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء 30 طائرة من طراز إف-35 إيه، ومنظومات الدفاع الجوي باتريوت، وقطع غيار لطائرات إف/إيه-18.

وأضاف أنّ تعليق المدفوعات كان سيؤدي إلى وقف تسليم قطع الغيار الخاصة بطائرات إف/إيه-18، التي يستخدمها الجيش السويسري حاليًا، أو أن يعرّض برنامج إف-35 للخطر. وقال: “كانت المخاطرة كبيرة جدًّا بالنسبة إلينا”.

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وبدأ تجميع أول مقاتلة شبحية من طراز إف-35 إيه مخصّصة لسويسرا في مايو 2026. ومن المقرّر تسليم الطائرات بين عامي 2027 و2030.

سويسرا تدفع 700 مليون فرنك مقابل بطاريات باتريوت

كما دفعت سويسرا بالفعل نحو 700 مليون فرنك مقابل خمس بطاريات باتريوت طلبتها عام 2022. وكان من المفترض أن يبدأ تسليمها هذا العام، غير أنّ الموعد تأجّل عدة سنوات.

وقال لوهر إنّ عقد الشراء يتيح للولايات المتحدة إعادة ترتيب أولوياتها في ظروف استثنائية، لكنه أضاف أنّه يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أنّ بعض مكوّنات منظومة الدفاع الجوي، بما في ذلك منصات الإطلاق والرادارات ووحدة القيادة، يمكن إدخالها إلى الخدمة في سويسرا قبل الموعد المخطط له لأغراض التدريب.

وأضاف لوهر أنّ بطاريات باتريوت التي كان يفترض أن تسلّمها الولايات المتحدة إلى ألمانيا في عام 2027 أو 2028، وكانت مخصّصة أصلًا لسويسرا، لا تتطابق مع المواصفات التي يحتاجها الجيش الألماني. وقد يتيح ذلك تحويل بعض هذه المكوّنات إلى سويسرا. وقال: “سنأخذ كل ما يمكننا الحصول عليه”.

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