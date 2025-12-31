سويسرا في صور: نظرة من خلال عدسات الكاميرا في 2025
بالنسبة إلى سويسرا، كان 2025 عامًا حافلًا بالتحديات الاقتصادية والسياسية والمناخية التي ألقت بظلالها على المشهد. لكنه لم يخلُ أيضًا من لحظات البهجة والاحتفالات التقليدية التي أضاءت صفحاته. من منظورٍ ذاتي، يستعرض فريق الصور في سويس إنفو SWI swissinfo.ch أبرز المحطات التي طبعت هذا العام.
مع إشراقة عام 2025، استقطب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اهتمامًا دوليًا واسعًا، إذ جمع كعادته نخبة من قادة الأعمال العالميين. وحضر المنتدى 2800 شخص، منهم 900 رئيس تنفيذي، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي.
لكن العام لم يخلُ من قسوة الطبيعة؛ فمع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت سويسرا في 28 مايو انهيارًا جليديًا ضخمًا، أدى إلى محو جزءًا كبيرًا من قرية بلاتن الجبلية بكانتون فاليه. وتم إجلاء أكثر من 300 ساكن وساكنة، وفقد معظمهم.نّ منازلهم.نّ، في كارثة ستظل محفورة في ذاكرة عام 2025.
على الصعيد السياسي، استنزف النزاع مع الولايات المتحدة حول معدّل الرسوم الجمركية الكثير من الطاقة. ففي أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على الواردات السويسرية بنسبة 31%، ثم رفعها إلى 39% في نهاية يوليو، مما أحدث صدمة في سويسرا. وبعد مناقشات حادة، تم التوصّل إلى اتفاق في نوفمبر، تضمن تنازلات كبيرة من الجانب السويسري.
ولم تقتصر الأحداث على الجانب الجاد، فقد استضافت سويسرا مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في بازل خلال شهر مايو. وحلت المشاركة السويسرية في المركز العاشر، محققة إعجاب لجنة التحكيم أكثر من الجمهور. وفي يوليو، أبهج المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات جماهيره بوصوله إلى ربع نهائي بطولة أوروبا على أرضه، في لحظة فخر رياضي لا تُنسى.
نص: ريتو غيزي فون فارتبورغ
تحرير: مارك ليفينغستون
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي
