سويسرا في صور: نظرة من خلال عدسات الكاميرا في 2025

في السنوات العشر الماضية، لم يُسجَّل سوى عيد ميلاد أبيض واحد في الأراضي المنخفضة السويسرية. ولم تتساقط الثلوج هذا العام أيضاً. Keystone / Michael Buholzer

بالنسبة إلى سويسرا، كان 2025 عامًا حافلًا بالتحديات الاقتصادية والسياسية والمناخية التي ألقت بظلالها على المشهد. لكنه لم يخلُ أيضًا من لحظات البهجة والاحتفالات التقليدية التي أضاءت صفحاته. من منظورٍ ذاتي، يستعرض فريق الصور في سويس إنفو SWI swissinfo.ch أبرز المحطات التي طبعت هذا العام.

2دقائق

السابق التالى فريق يرتدي أزياء تنكرية يتسابق على مسار منحدر خلال سباق الحوض الحادي عشر يوم السبت 25 يناير في ستوس. Keystone / Urs Flueeler انتظم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لرواد الأعمال والعلماء والقادة السياسيين وقادة الشركات. في 22 يناير، خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين، صادر نشطاء منظمة غرينبيس طائرة خاصة في مطار ساميدن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء. Keystone / Gian Ehrenzeller في 20 يناير، استقبل غي بارملان المستشار الفدرالي السويسري نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ خلال زيارة عمل إلى برن. Keystone / Peter Schneider رجل مع عارضة أزياء من متجر جيلمولي في شارع محطة القطار الشهير في زيورخ، تم تصويره في 28 فبراير. بعد أكثر من 125 عامًا، أغلق هذا المتجر التاريخي أبوابه نهائيًا. Keystone / Ennio Leanza تتمتع تقاليد التجديف النشطة على بحيرة أغيري بتاريخ غني، حيث تقام فعالياتها كل أربع إلى خمس سنوات منذ عام 1850. هذا العام، أقيمت رحلة التجديف في 8 مارس. Keystone / Urs Flueeler انضم الوزير الفدرالي ألبرت روشتي وبيتر ستالي، رئيس مجلس إدارة Bernexpo، إلى ضيوف بارزين آخرين من عالم السياسة والأعمال في توصيل كابل كهربائي خلال حفل الافتتاح الرسمي لقاعة المعارض الجديدة في برن في 25 أبريل. Keystone / Peter Klaunzer قام أفراد الدفاع المدني بنقل جثة خنزير بري خلال تمرين لمواجهة الأوبئة نظمته مقاطعة غراوبوندن للتصدي لوباء حمى الخنازير الأفريقية. وقد أقيم هذا الحدث في 3 أبريل في غرونو. Keystone / Gian Ehrenzeller تسير الوعول على طول جدار سد سالانفي بحثًا عن الملح الصخري في 16 مايو، في إيفيونناز. يبلغ ارتفاع سد سالانفي 52 مترًا، ويبلغ انحداره 75 درجة. Keystone / Jean-Christophe Bott جمهور يشاهد أداء المشاركة السويسرية زوي مي في عرض عام في سانت جاكوب بارك، خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين في بازل يوم السبت 17 مايو. Keystone / Til Buergy يوم الثلاثاء 20 مايو، تم نقل بقرة بطائرة هليكوبتر من منطقة الانهيار الأرضي بالقرب من بييتشهورن في وادي لوتشنتال إلى مزرعة في فيردن. واضطرت قرية بلاتن في وادي لوتشنتال بكانتون فاليه إلى إخلاء كامل بسبب خطر سقوط الصخور، مما أثر على حوالي 300 من السكان. Keystone / Peter Klaunzer في 5 يونيو، غمرت المياه منزلًا في نهر لونزا، بعد تشكل بحيرة أثرت على آخر المنازل في قرية بلاتن. ودُفن جزء كبير من القرية، الواقعة في كانتون فاليه، تحت كتل ثقيلة من الجليد والطين والصخور بعد انهيار جليدي ضخم تسبب فيه انهيار نهر بيرش الجليدي. Keystone / Michael Buholzer استمتع العديد من المتفرجين بالاستعراض خلال مهرجان اليودل السويسري المركزي السادس والستين في قرية مينزناو، في 29 يونيو. Keystone / Urs Flueeler سوزان فيلي، المديرة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تتحدث في مؤتمر صحفي حول مستقبل هيكلية الهيئة في 30 يونيو 2025 في برن. Keystone / Til Buergy لأول مرة، لم يتم رفع أكبر علم سويسري على جبل سان غوتهارد، بل على مرج في شفاغالب في 31 يوليو. وكانت المناسبة هي الاحتفال بالعيد الوطني السويسري في 1 أغسطس. Keystone / Gian Ehrenzeller ليزا مازوني، رئيسة الحزب الأخضر السويسري، مع أعضاء الحزب، يقفون لالتقاط صورة جماعية وهم يحملون لافتات تمثل الألواح الشمسية. التقطت هذه الصورة بعد أن اعتمدوا بالإجماع قرارًا ضد الطاقة النووية خلال اجتماع مندوبي الحزب الأخضر السويسري يوم السبت 23 أغسطس في فيك. Keystone / Anthony Anex كان عرض ميغرو السنوي جزءًا من احتفال استمر يومين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس هذه التعاونية. أقيم العرض في 2 سبتمبر في مطار موليس، وحضره حوالي 40,000 موظف مسجل في ميغرو سويسرا. Keystone / Urs Flueeler السويسرية ديتاجي كامبونجي تحتفل بعد فوزها بسباق 100 متر حواجز للسيدات خلال بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو في 15 سبتمبر. Afp Or Licensors ردت علامة ساعات سواتش على الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة على سويسرا بتبديل الرقمين 3 و9 على ميناء الساعة في سبتمبر. Keystone / Alessandro Della Valle اشتبك نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة خلال مظاهرتين متزامنتين: مسيرة صامتة لإسرائيل ضد معاداة السامية، وتجمع مؤيد للفلسطينيين ومناهض للصهيونية في 18 سبتمبر في لوزان. Keystone / Jean-Christophe Bott السيناريست السويسري دينو برانداو (يمين) والمخرج السويسري موريس فرايبورغهاوس (يسار) يحتفلان بعد فوزهما بجائزة العين الذهبية عن فيلمهما ”أحبك، أتركك“ في فئة الأفلام الوثائقية في حفل توزيع جوائز الدورة الحادية والعشرين لمهرجان زيورخ السينمائي في 4 أكتوبر. Keystone / Andreas Becker قمر كامل يضيء قمة جبل شاموسير في جبال الألب السويسرية في 5 نوفمبر. هذا القمر الكامل، الذي يُطلق عليه اسم ”قمر القندس“، كان ثاني قمر عملاق في عام 2025. Keystone / Cyril Zingaro تم إخلاء قرية بريينز-برينزاولز مرة أخرى منذ نوفمبر 2024، كإجراء احترازي بسبب خطر الانهيارات الأرضية. وفي وقت سابق، في يونيو 2023، نجت القرية بصعوبة من تدفق الحطام. في الأيام التي سبقت 27 نوفمبر 2025، عندما التقطت هذه الصورة، هدد انهيار صخري آخر القرية. وقد تحول هذا الآن إلى تدفق بطيء للحطام. Keystone / Gian Ehrenzeller طيور النورس تقف على درابزين رصيف ميناء في سيمباخ في صباح ضبابي من شهر ديسمبر. التقطت الصورة في 9 ديسمبر 2025. Caroline Mohnke / Keystone صورة 1

مع إشراقة عام 2025، استقطب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اهتمامًا دوليًا واسعًا، إذ جمع كعادته نخبة من قادة الأعمال العالميين. وحضر المنتدى 2800 شخص، منهم 900 رئيس تنفيذي، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي.

لكن العام لم يخلُ من قسوة الطبيعة؛ فمع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت سويسرا في 28 مايو انهيارًا جليديًا ضخمًا، أدى إلى محو جزءًا كبيرًا من قرية بلاتن الجبلية بكانتون فاليه. وتم إجلاء أكثر من 300 ساكن وساكنة، وفقد معظمهم.نّ منازلهم.نّ، في كارثة ستظل محفورة في ذاكرة عام 2025.

على الصعيد السياسي، استنزف النزاع مع الولايات المتحدة حول معدّل الرسوم الجمركية الكثير من الطاقة. ففي أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على الواردات السويسرية بنسبة 31%، ثم رفعها إلى 39% في نهاية يوليو، مما أحدث صدمة في سويسرا. وبعد مناقشات حادة، تم التوصّل إلى اتفاق في نوفمبر، تضمن تنازلات كبيرة من الجانب السويسري.

ولم تقتصر الأحداث على الجانب الجاد، فقد استضافت سويسرا مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في بازل خلال شهر مايو. وحلت المشاركة السويسرية في المركز العاشر، محققة إعجاب لجنة التحكيم أكثر من الجمهور. وفي يوليو، أبهج المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات جماهيره بوصوله إلى ربع نهائي بطولة أوروبا على أرضه، في لحظة فخر رياضي لا تُنسى.

نص: ريتو غيزي فون فارتبورغ

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

