سويسرا في صور: نظرة من خلال عدسات الكاميرا في 2025

عيد الميلاد بدون ثلج هذا العام؟ امرأة تجمع شجر التنوب الأحمر الطازج من غابة مدينة زيورخ، يوم السبت 13 ديسمبر 2025، في زيورخ.
في السنوات العشر الماضية، لم يُسجَّل سوى عيد ميلاد أبيض واحد في الأراضي المنخفضة السويسرية. ولم تتساقط الثلوج هذا العام أيضاً. Keystone / Michael Buholzer

بالنسبة إلى سويسرا، كان 2025 عامًا حافلًا بالتحديات الاقتصادية والسياسية والمناخية التي ألقت بظلالها على المشهد. لكنه لم يخلُ أيضًا من لحظات البهجة والاحتفالات التقليدية التي أضاءت صفحاته. من منظورٍ ذاتي، يستعرض فريق الصور في سويس إنفو  SWI swissinfo.ch أبرز المحطات التي طبعت هذا العام.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بصفتي عضوة في فريق الوسائط المتعددة، يركز عملي على كل ما يتعلق بالصور - تحرير الصور واختيار الصور المرافقة للمواد المنشورة وشبكات التواصل الاجتماعي. درست التصميم الغرافيكي في زيورخ ولندن من 1997 إلى 2002. ومنذ ذلك الحين عملت كمصمّمة غرافيك ومخرجة فنية ومحررة صور ومصوّرة.

فريق يرتدي أزياء تنكرية يتسابق على المنحدرات خلال سباق حوض الاستحمام الحادي عشر يوم السبت 25 يناير 2025 في مدينة شتوس الواقعة في كانتون شفيتس.
فريق يرتدي أزياء تنكرية يتسابق على مسار منحدر خلال سباق الحوض الحادي عشر يوم السبت 25 يناير في ستوس. Keystone / Urs Flueeler
جمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس رواد الأعمال والعلماء والقادة السياسيين وقادة الشركات الذي انعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير. يوم الأربعاء، 22 يناير 2025، خلال الاجتماع السنوي الـ55، صادر نشطاء منظمة السلام الأخضر طائرة خاصة في المطار احتجاجًا على فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. وقع هذا الحادث على هامش الاجتماع في سامدان بسويسرا.
انتظم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لرواد الأعمال والعلماء والقادة السياسيين وقادة الشركات. في 22 يناير، خلال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين، صادر نشطاء منظمة غرينبيس طائرة خاصة في مطار ساميدن للمطالبة بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء. Keystone / Gian Ehrenzeller
استقبل المستشار الفيدرالي السويسري غي بارميلان يوم الاثنين 20 يناير 2025 نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ خلال زيارة عمل في برن بسويسرا.
في 20 يناير، استقبل غي بارملان المستشار الفدرالي السويسري نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ خلال زيارة عمل إلى برن. Keystone / Peter Schneider
رجل يقف مع تمثال عرض أزياء من متجر جلمولي متعدد الأقسام في شارع بانهوفشتراسه، تم تصويره يوم الجمعة 28 فبراير 2025 في زيورخ. بعد أكثر من 125 عامًا، أغلق هذا المتجر التاريخي متعدد الأقسام، الذي يقع في موقع مشهور عالميًا، أبوابه إلى الأبد.
رجل مع عارضة أزياء من متجر جيلمولي في شارع محطة القطار الشهير في زيورخ، تم تصويره في 28 فبراير. بعد أكثر من 125 عامًا، أغلق هذا المتجر التاريخي أبوابه نهائيًا. Keystone / Ennio Leanza
يتمتع تقليد ركوب الطوافات النابض بالحياة في بحيرة أوبيرايغيري بتاريخ عريق، حيث تُقام الفعاليات كل أربع إلى خمس سنوات منذ عام 1850. ستُقام رحلة التجديف هذا العام في 8 مارس 2025، حيث ستُقام رحلة التجديف في 8 مارس 2025، حيث ستنتقل من بيرغمات إلى أوبيريجيري على متن طوافة مكتملة.
تتمتع تقاليد التجديف النشطة على بحيرة أغيري بتاريخ غني، حيث تقام فعالياتها كل أربع إلى خمس سنوات منذ عام 1850. هذا العام، أقيمت رحلة التجديف في 8 مارس. Keystone / Urs Flueeler
انضم عضو المجلس الاتحادي ألبرت روستي، ممثل يسار الوسط، وبيتر ستايهلي، رئيس مجلس إدارة معرض بيرن إكسبو ممثلاً ليمين الوسط، إلى ضيوف بارزين آخرين من رجال السياسة والأعمال في توصيل كابل كهرباء خلال حفل الافتتاح الرسمي لمعرض بيرن إكسبو في قاعة المعارض الجديدة في برن يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
انضم الوزير الفدرالي ألبرت روشتي وبيتر ستالي، رئيس مجلس إدارة Bernexpo، إلى ضيوف بارزين آخرين من عالم السياسة والأعمال في توصيل كابل كهربائي خلال حفل الافتتاح الرسمي لقاعة المعارض الجديدة في برن في 25 أبريل. Keystone / Peter Klaunzer
قام أفراد الدفاع المدني بنقل جيفة خنزير بري خلال تمرين "PSANOS" الوبائي الذي نظمه كانتون غراوبوندن للتصدي لحمى الخنازير الأفريقية. جرت هذه الفعالية يوم الخميس 3 أبريل في غرونو. وقد تم اكتشاف أقصى حالة إصابة بحمى الخنازير المسجلة حتى الآن في شمال إيطاليا، على بعد 60 كيلومتراً فقط من الحدود السويسرية.
قام أفراد الدفاع المدني بنقل جثة خنزير بري خلال تمرين لمواجهة الأوبئة نظمته مقاطعة غراوبوندن للتصدي لوباء حمى الخنازير الأفريقية. وقد أقيم هذا الحدث في 3 أبريل في غرونو. Keystone / Gian Ehrenzeller
الوعول تسير على طول جدار سد سالانفي بحثاً عن الملح الصخري يوم الجمعة 16 مايو 2025 في إيفيوناز في فاليه. يبلغ ارتفاع سد سالانفي الواقع في بلدية إيفيوناز في فاليه 52 متراً، وهو سد يقع في بلدية إيفيوناز في فاليه ويمتاز بانحداره بزاوية 75 درجة.
تسير الوعول على طول جدار سد سالانفي بحثًا عن الملح الصخري في 16 مايو، في إيفيونناز. يبلغ ارتفاع سد سالانفي 52 مترًا، ويبلغ انحداره 75 درجة. Keystone / Jean-Christophe Bott
مشاهدون خلال عرض المتسابقة السويسرية زوي مي المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية الـ 69 في أرينا بلس بلس في حديقة سانت جاكوب، خلال الدور النهائي الكبير في مسابقة الأغنية الأوروبية الـ 69 في بازل، سويسرا، يوم السبت 17 مايو 2025.
جمهور يشاهد أداء المشاركة السويسرية زوي مي في عرض عام في سانت جاكوب بارك، خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية التاسعة والستين في بازل يوم السبت 17 مايو. Keystone / Til Buergy
في يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تم نقل بقرة جواً بطائرة هليكوبتر من منطقة الانهيار الأرضي بالقرب من بيتشهورن في وادي لوتشينتال إلى مزرعة في فردن. كان لا بد من إخلاء قرية بلاتن في إس في وادي لوتشينتال بالكامل بسبب خطر الانهيارات الصخرية، مما أثر على حوالي 300 من السكان.
يوم الثلاثاء 20 مايو، تم نقل بقرة بطائرة هليكوبتر من منطقة الانهيار الأرضي بالقرب من بييتشهورن في وادي لوتشنتال إلى مزرعة في فيردن. واضطرت قرية بلاتن في وادي لوتشنتال بكانتون فاليه إلى إخلاء كامل بسبب خطر سقوط الصخور، مما أثر على حوالي 300 من السكان. Keystone / Peter Klaunzer
منزل مغمور في مياه نهر لونزا، بعد تشكّل بحيرة أثرت على آخر منازل قرية بلاتن التي غمرتها مياه نهر لونزا، وذلك بعد انهيار جليدي هائل نجم عن انهيار نهر بيرش الجليدي في بلاتن بسويسرا، يوم الخميس 5 يونيو 2025. دُفن جزء كبير من القرية، الواقعة في كانتون فاليه، تحت كتل ثقيلة من الجليد والطين والصخور. دُمرت العديد من المنازل، وأُبلغ عن فقدان شخص واحد. في الفترة بين 19 مايو و28 مايو، سقطت عدة ملايين من الأمتار المكعبة من الصخور من جبل كلاينس نيستهورن فوق بلاتن، مما أدى إلى تكوين مخروط من الحطام يزن تسعة ملايين طن على نهر بيرش الجليدي، والذي انهار في نهاية المطاف في 28 مايو 2025.
في 5 يونيو، غمرت المياه منزلًا في نهر لونزا، بعد تشكل بحيرة أثرت على آخر المنازل في قرية بلاتن. ودُفن جزء كبير من القرية، الواقعة في كانتون فاليه، تحت كتل ثقيلة من الجليد والطين والصخور بعد انهيار جليدي ضخم تسبب فيه انهيار نهر بيرش الجليدي. Keystone / Michael Buholzer
استمتع العديد من المتفرجين بالاستعراض خلال مهرجان اليودل الـ 66 في قرية مينزناو الواقعة في المناطق النائية في لوسيرن يوم الأحد 29 يونيو 2025.
استمتع العديد من المتفرجين بالاستعراض خلال مهرجان اليودل السويسري المركزي السادس والستين في قرية مينزناو، في 29 يونيو. Keystone / Urs Flueeler
ألقت سوزان والي، المديرة العامة لمجموعة SRG، كلمة في مؤتمر إعلامي حول التنظيم المستقبلي للمجموعة يوم الاثنين 30 يونيو 2025 في برن.
سوزان فيلي، المديرة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تتحدث في مؤتمر صحفي حول مستقبل هيكلية الهيئة في 30 يونيو 2025 في برن. Keystone / Til Buergy
للمرة الأولى، لم يتم عرض أكبر علم سويسري على جبل سانت جوتهارد، بل على مرج في شفايجالب احتفالاً بالعيد الوطني يوم الخميس 31 يوليو 2025. تمت إعادة جدولة الحدث بسبب سوء الأحوال الجوية.
لأول مرة، لم يتم رفع أكبر علم سويسري على جبل سان غوتهارد، بل على مرج في شفاغالب في 31 يوليو. وكانت المناسبة هي الاحتفال بالعيد الوطني السويسري في 1 أغسطس. Keystone / Gian Ehrenzeller
ليزا مازوني، رئيسة حزب الخضر السويسري، إلى جانب أعضاء الحزب، يقفون لالتقاط صورة جماعية وهم يحملون لافتات تمثل الألواح الشمسية. وقد التقطت هذه الصورة بعد أن تبنوا بالإجماع قراراً بعنوان "لا شكراً للطاقة النووية! اليوم، الطاقة الشمسية أمر لا بد منه!" خلال اجتماع مندوبي حزب الخضر السويسري يوم السبت 23 أغسطس 2025 في فيكيس الواقعة في منطقة جورا.
ليزا مازوني، رئيسة الحزب الأخضر السويسري، مع أعضاء الحزب، يقفون لالتقاط صورة جماعية وهم يحملون لافتات تمثل الألواح الشمسية. التقطت هذه الصورة بعد أن اعتمدوا بالإجماع قرارًا ضد الطاقة النووية خلال اجتماع مندوبي الحزب الأخضر السويسري يوم السبت 23 أغسطس في فيك. Keystone / Anthony Anex
أقيم عرض الذكرى السنوية لميغروس أمام ما يقرب من 20,000 موظف من موظفي ميغروس. كان هذا الحدث جزءًا من الاحتفال الذي استمر لمدة يومين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس ميغروس تحت عنوان "ميرسي - داس فيست" (شكرًا لك - الاحتفال). وقد أقيم يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 في موقع ESAF ومطار موليس، وحضره حوالي 40,000 موظف مسجل في ميغروس سويسرا.
كان عرض ميغرو السنوي جزءًا من احتفال استمر يومين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس هذه التعاونية. أقيم العرض في 2 سبتمبر في مطار موليس، وحضره حوالي 40,000 موظف مسجل في ميغرو سويسرا. Keystone / Urs Flueeler
السويسرية ديتاجي كامبوندجي تحتفل بعد فوزها بنهائي سباق 100 متر حواجز للسيدات خلال بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو في 15 سبتمبر/أيلول 2025.
السويسرية ديتاجي كامبونجي تحتفل بعد فوزها بسباق 100 متر حواجز للسيدات خلال بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو في 15 سبتمبر. Afp Or Licensors
ماذا لو... الرسوم الجمركية؟ استجابت العلامة التجارية لساعات سواتش للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على سويسرا بنسبة 39% بتبديل الرقمين 3 و9 على واجهة الساعة، سبتمبر 2025.
ردت علامة ساعات سواتش على الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة على سويسرا بتبديل الرقمين 3 و9 على ميناء الساعة في سبتمبر. Keystone / Alessandro Della Valle
اشتبك النشطاء المؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة خلال مظاهرتين متزامنتين: مسيرة صامتة من أجل إسرائيل ضد معاداة السامية ومسيرة مؤيدة للفلسطينيين ضد الصهيونية يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في لوزان.
اشتبك نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة خلال مظاهرتين متزامنتين: مسيرة صامتة لإسرائيل ضد معاداة السامية، وتجمع مؤيد للفلسطينيين ومناهض للصهيونية في 18 سبتمبر في لوزان. Keystone / Jean-Christophe Bott
كاتب السيناريو السويسري دينو برانداو (يمين) والمخرج السويسري موريس فرايبورغهاوس (يسار) يحتفلان بعد فوزهما بجائزة العين الذهبية عن فيلمهما "أحبك، أتركك" في فئة الأفلام الوثائقية في ليلة توزيع الجوائز في مهرجان زيورخ السينمائي الحادي والعشرين في زيورخ، سويسرا، يوم السبت 4 أكتوبر 2025.
السيناريست السويسري دينو برانداو (يمين) والمخرج السويسري موريس فرايبورغهاوس (يسار) يحتفلان بعد فوزهما بجائزة العين الذهبية عن فيلمهما ”أحبك، أتركك“ في فئة الأفلام الوثائقية في حفل توزيع جوائز الدورة الحادية والعشرين لمهرجان زيورخ السينمائي في 4 أكتوبر. Keystone / Andreas Becker
قمر مكتمل يضيء قمة شاموسير في جبال الألب فو في سويسرا يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025. هذا البدر، الذي يُسمى قمر القندس، هو ثاني قمر عملاق في عام 2025.
قمر كامل يضيء قمة جبل شاموسير في جبال الألب السويسرية في 5 نوفمبر. هذا القمر الكامل، الذي يُطلق عليه اسم ”قمر القندس“، كان ثاني قمر عملاق في عام 2025. Keystone / Cyril Zingaro
في يوم الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تم إخلاء قرية برينز-برينزولس مرة أخرى، وهو إجراء احترازي متبع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب خطر الانهيارات الأرضية. في وقت سابق، في يونيو 2023، نجت القرية بأعجوبة من تدفق الحطام. وفي الآونة الأخيرة، شكل انزلاق صخري آخر تهديدًا للمنطقة، والذي تطور الآن إلى تدفق حطام بطيء الحركة.
تم إخلاء قرية بريينز-برينزاولز مرة أخرى منذ نوفمبر 2024، كإجراء احترازي بسبب خطر الانهيارات الأرضية. وفي وقت سابق، في يونيو 2023، نجت القرية بصعوبة من تدفق الحطام. في الأيام التي سبقت 27 نوفمبر 2025، عندما التقطت هذه الصورة، هدد انهيار صخري آخر القرية. وقد تحول هذا الآن إلى تدفق بطيء للحطام. Keystone / Gian Ehrenzeller
طيور النورس تجلس على درابزين رصيف بحري في سيمباخ في صباح ضبابي في ديسمبر/كانون الأول. التقطت هذه الصورة في 9 ديسمبر 2025.
طيور النورس تقف على درابزين رصيف ميناء في سيمباخ في صباح ضبابي من شهر ديسمبر. التقطت الصورة في 9 ديسمبر 2025. Caroline Mohnke / Keystone

مع إشراقة عام 2025، استقطب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اهتمامًا دوليًا واسعًا، إذ جمع كعادته نخبة من قادة الأعمال العالميين. وحضر المنتدى 2800 شخص، منهم 900 رئيس تنفيذي، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي.

لكن العام لم يخلُ من قسوة الطبيعة؛ فمع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، شهدت سويسرا في 28 مايو انهيارًا جليديًا ضخمًا، أدى إلى محو جزءًا كبيرًا من قرية بلاتن الجبلية بكانتون فاليه. وتم إجلاء أكثر من 300 ساكن وساكنة، وفقد معظمهم.نّ منازلهم.نّ، في كارثة ستظل محفورة في ذاكرة عام 2025.

على الصعيد السياسي، استنزف النزاع مع الولايات المتحدة حول معدّل الرسوم الجمركية الكثير من الطاقة. ففي أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على الواردات السويسرية بنسبة 31%، ثم رفعها إلى 39% في نهاية يوليو، مما أحدث صدمة في سويسرا. وبعد مناقشات حادة، تم التوصّل إلى اتفاق في نوفمبر، تضمن تنازلات كبيرة من الجانب السويسري.

ولم تقتصر الأحداث على الجانب الجاد، فقد استضافت سويسرا مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في بازل خلال شهر مايو. وحلت المشاركة السويسرية في المركز العاشر، محققة إعجاب لجنة التحكيم أكثر من الجمهور. وفي يوليو، أبهج المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات جماهيره بوصوله إلى ربع نهائي بطولة أوروبا على أرضه، في لحظة فخر رياضي لا تُنسى.

