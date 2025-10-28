ضريبة الميراث: هل يساهم الأثرياء بالفعل بما يكفي؟

تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.
What really needs to be changed are laws which favour interests of companies and very rich. Costs and risks are disproportionately shifted to individuals, small companies and the state. Last week example: Amazon AWS services stopped thousands of services worldwide. The inconvenience and cost went to individuals, smaller companies and government services. But the monopolist giant Amazon will not pay a cent for damages. Very one-sided relationship which disproportionately favors one of wealthiest corporations. Direct taxes on the rich are second best solution. Taxes are often spent inefficiently - sometimes even on helping the rich! And, of course, the rich avoid taxes.
Höhere Progressive Einkommenssteuer auf Grund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ohne Plafonierung und Abschaffung der Pauschalbesteuerung. Höhere Gewinnsteuer zweckgebunden in die Sozialwerke, ja sogar Umsatzsteuer dazu kann man ja sagen. Höhere Vermögensteuer ab 2 Mio Vermögen, darunter keine, inkl Berücksichtigung 2a,3a und Wohneigentum könnte man diskutieren.____Die Erbschaftssteuer ist aber ein mehrfaches No Go.__Trotz der Freigrenze__1. Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht des Erblasser.____2. Angriff auf das Unternehmertum und Besteuerung von Buchwerten.____3. Auflösung / Veräusserung und oder Fremdfinanzierung von Unternehmen im Erbfall.____4. Vermehrter Druck Unternehmen unsolide mit Fremdkapital zu finanzieren statt Eigenkapital, um wegbesteuerung zu vermeiden.____5. Wegzug der Unternehmer / Unternehmung.____6. Bei Liquidierung einer Firma im Erbfall erfolgt sowieso die Abschöpfung der Gewinnsteuer auf das Kapital.____7. Das Eigenkapital von Unternehmen unterliegt bereits einer Kapitalsteuer. Die Gewinne der Gewinnsteueuer.____8. Wer Immobilien usw. hält hat meistens eine juristische Person, Tendenz wir zunehme, damit Unterhaltsarbeiten geltend gemacht werden können. Private Investore können nachziehen oder Wohnsitz ins Ausland verlegen.____9. Die Besteuerung löst kein einziges der Hausgemachten Problemen. Wenn wir 90 Jahre Alt werden und 45 Jahre produktiv Arbeiten sind muss jeder 2te Franke in die Altersvorsorge um den gleichen Standart zu geniessen und entsprechen Kapital geäuffnet werden. __Das ist die Jahrzehntelang vernachlässigte Realitat!!__Die operative Staatsausagaben on the Top.____10. Besteuern wir im Erbfall Investiertes Kapital weg, wird niemand mehr investieren wollen oder Unternehmerisch tätig sein., bzw, wegziehen.
Angeblich zahlen Reiche wegen der Steuerprogression prozentual mehr Steuern. Um das zu verhindern gibt es eine ganze Steuervermeidungs-„Industrie“. Wer hat denn noch nie von Steuerparadiesen, spezialisierten Anwaltsbüros und Banken usw. gehört? In Wirklichkeit zahlen sie prozentual deutlich weniger Steuern. Wegen der drohenden hohen Steuern lohnt sich der Aufwand für sie.
Les riches suisses bénéficient des résultats des impôts du pays, routes pour conduire des porches, polices pour les surveiller, ambulances pour les avc ait et autres, écoles, hôpitaux parmis les meilleurs du monde, banques, pourquoi iraient ils ailleurs? Il savent comme tout le monde que le dernier costume n’a pas de poches, et que de leur vivant, les poches sont sûres en suisse.__De plus le sentiment national en suisse est développé, fier.es de leur pays et de leurs valeurs, les suisses sont enclins a servir leur commune, leur terroir, leur canton et leur pays.
Les riches suisse bénéficient des résultats des impôts du pays, route pour conduire des porches, polices pour les surveiller, ambulances pour les avc ait et autres, écoles, hôpitaux paris les meilleurs du monde, pourquoi iraient ils ailleurs? Il savent comme tout le monde que le dernier costume n’a pas de poches.
Do the rich pay enough of any tax? No. The top 1% could fund 99% of our needs and still have plenty of money left over for a very good life. I once worked out I pay more, percentage-wise, as a renter, than someone who owns at least one home. I'd love to buy my own place, but these are way too expensive. Some new-builds near me, same size as what I rent, cost CHF 1.5m each. The rent will be more than double what I pay now. So, the owner's children should pay more inheritance tax.
@LynxVegas
Die reichste haben vorallem Buchwerte, die im ernstfall dann nicht mehr da sind.
How much tax revenue would this generate and what % would that be per total tax revenue? How would this tax revenue be managed to ensure that there is no fraud in It’s usage
The problem in taxing the super wealth is that for them there is always the possibility to moving from one country to another, offering lower taxation. The solution, which seems unobtainabe, would be that a wealth tax should apply to all nations. Does anyone have a suggestion how to solve this challenge
Das ist ein durchaus lösbares Problem wenn der politische WIlle dazu vorhanden ist. In vielen Ländern z.B. Deutschland gibt es schon heute Wegzugssteuern, welche Kapitalflucht verhindern könnten, wenn wir die Schlupflöcher schliessen würden. Zudem kann ein Staat sich auch entscheiden, die Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit zu koppeln und nicht an den Niederlassungsort, so wie das z.B. die USA schon heute macht. Zudem ist viel Kapital nicht so mobil, wie es die Milliardärslobbies dich gerne glauben lässt. Oder schauen wir mal nach China rüber: Denkst du China würde es erlauben, dass ein Franzose Chinesische Immobilien im Wert von 400 Millionen besitzen würde, ohne dabei in China Steuern zu zahlen? Niemals. Wir müssen nicht die totalitären Wege Chinas beschreiten, aber diese Beispiele Zeigen: Es ist nicht eine Frage der Möglichkeit sondern des politiscehn Willens. Wer etwas anderes Behauptet verblendet die Fakten.
I suspect that the government is correct implementation of the tax would probably result in less overall tax take.
Wieder offenbart sich einmal mehr die Sozialistische Neidkultur, vor allem bei den Jusos, wo die grosse Mehrheit noch nie einer geregelter Arbeit nachgegangen ist !!
Die Initiative, gut gemeint und vielleicht auch populär (da auf Neid aufgebaut), trifft am Ziel vorbei. Wenn die Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt, seine vermögende sowie in Industrie, Gewerbe und Arbeit investierende Bevölkerungsschicht noch höher besteuern will, obwohl sie das gar nicht nötig hat, wird das Land gesamthaft und die Bevölkerung im besonderen ärmer. Ganze Industrie-, Gewerbe und Unternehmenszweige würden aus familiär aufgebauten, stabilen Verhältnissen in die Anonymität abgleiten und grösstenteils verschwinden. Die Arbeitslosigkeit und damit die Verarmung würde zunehmen. Das zusätzlich abgeschröpfte Geld dann auch noch dem "Klima" geben, ist völlig absurd. Wer ist das Klima. das die Schweiz wie auch alle andern Länder sowieso nicht beeinflussen können und wollen? Aus pragmatisch realistischen Gründen muss diese nicht durchdachte Initiative abgelehnt werden, zum Wohle der Schweiz und seiner Bewohner.
1. Le socialisme ne dure que le temps de l’argent des autres… [Margaret Thatcher]__2. Il y a d’autres pays que la Suisse pour passer du bon temps et faire du business… Quoi de plus simple pour un milliardaire que de déménager à l’étranger et de venir en bureau en jet privé ? (Ce qui… va légèrement à l’encontre du but recherché puisque ce nouvel impôt devrait aller au climat…)
Das Ziel kann nicht sein, alle gleich schlecht zu stellen. Die Idee ist schlicht neidisch dumm und daneben und würde Erben, die nicht liquide Vermögenswerte, wie Unternehmen oder Immobilien erben, zu Zwangsveräusserungen oder Verschuldung zwingen. Wollen wir wirklich erfolgreiche Unternehmen derart zerschlagen? Zudem der Wert von Firmen und Immobilien bestehen meist aus Buchwerte. Letztere würde bei einer Erbschaftssteuer vermutlich generell Einbrechen.__Die finanziellen Probleme müsste anders angegangen werden. Wenn wir 45 Jahre Einkünfte erzielen jedoch 90 Jahre Alt werden muss jeder 2te Franken für die Zeit als Nettobezüger zur Seite gelegt werden. Ob über Steuer oder asoziales Sozialabgabensystem kann man diskutieren. Voraussetzung ist, dass die Einkünfte so hoch sind, dass dies auch möglich ist,d.h. mind. doppeltes Existenzminimum dass bei JEDEM zwangsabgeführt wird. Daher sind wohl genügend Mindestlöhne und ein existenzsicherndes Grundeinkommen der wohl klügere Ansatz.
Time to end the big lie of 'stopping' climate change, because Switzerland emits 0.09% , less than 1 / 1000, of global CO2, that everybody can check oneself on any reputable source. So if all Swiss citizens stop using electricity and commit mass suicide, this will still make no difference on global climate warming. Time to stop the lie about 'preventing climate change' and switch to adapting to the warmer climate instead. From mountain resorts adapting to a longer summer hiking and shorter winter skiing season, pensioner houses installing AC units, expanding electrical grid to cope with peak demand during summer heat waves etc.__https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
A more realistic idea, and journalists like swissinfo.ch can help here, is to set norms of the society to shun flaunting wealth and celebrate the rich contributing to the society. Majority of the rich see their wealth primarily or partially as a way of gaining status in the society. Media should celebrate people who own charities or help building infrastructure. We had charitable billionaries in the past, and some today. For example Bill Gates made lots of bad in his lifetime, but later given half of his fortune to medical research. Donate half of wealth to a cancer charity - yes, rent Venice for a wedding - not.
Tax money goes to government, elected representatives decide where to invest the money, democracy. __Rich people doing charity is a minority taking decisions for everyone else on what and how things should be done.
You know that the damage is done just from talking such proposals, because it destroys the image of Switzerland as a predictable country to live in? And that simulations show that Switzerland would LOSE 2.5 to 3.5 billion CHF? And that the ideas of retroactive taxes taken abroad is pure fantasy? Keep these politicians far, far away from any position of power, because they can cause lots of damage.
How would Switzerland lose billions of CHF? Where would the money go? You can't spend it abroad.
Une double imposition, voilà ce qu'ils proposent et le fait que ça ait déjà été tenté chez nos voisins a juste fait fuir les grandes fortunes qui finalement n'apportent plus rien du tout et vont là où ça les arrange.
