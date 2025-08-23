The Swiss voice in the world since 1935
السيدة الأولى في تركيا تحث ميلانيا ترامب على التحدث عن محنة أطفال غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت السلطات التركية يوم السبت أن السيدة الأولى أمينة أردوغان بعثت برسالة إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.

وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.

وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ يوم الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية “أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا… سيمتد إلى غزة أيضا”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة “في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأعلن مرصد عالمي للجوع يوم الجمعة أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

ورفض نتنياهو هذا التقرير ووصفه بأنه “كذب صريح”، وقال إن إسرائيل تتبع سياسة منع المجاعة لا التسبب فيها.

واندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 حينما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

