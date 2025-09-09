The Swiss voice in the world since 1935
السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

القاهرة (رويترز) – قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم منه بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون البارز والحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية.

يعد عبد الفتاح (43 عاما) رمزا بارزا لمقاومة الحكم الاستبدادي، وأمضى معظم العقد الماضي في السجن.

وذكرت والدته ليلى سويف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشهر أن عبد الفتاح بدأ في الأول من سبتمبر أيلول إضرابا جديدا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وقال المجلس في بيان “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم”.

وأدرج المجلس اسم عبد الفتاح ضمن سبعة أسماء أخرى.

وسطع نجم عبد الفتاح كصوت مفعم بالحماس في ثورة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في عام 2011.

وكان عبد الفتاح يعارض بشدة الحملة التي شنتها السلطات على المعارضة عقب سيطرة الجيش على مقاليد السلطة في عام 2013 بقيادة السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

ويقضي عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات صدر الحكم بها في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.

وينحدر عبد الفتاح من عائلة ناشطين ومثقفين معروفين. وناضل أقاربه من أجل إطلاق سراحه والسماح له بالسفر إلى بريطانيا بعد حصوله على جنسيتها عن طريق والدته في ديسمبر كانون الأول 2021.

وفشلت الحملات المتكررة التي نظمتها عائلته وضغوط الحكومة البريطانية، بطرق تضمنت مناشدة من رئيس الوزراء كير ستارمر إلى السيسي في فبراير شباط، في إقناع السلطات المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح.

وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2014، الذي تولى فيه السيسي الرئاسة، بتهمة تنظيم احتجاج بدون تصريح.

وأفرجت السلطات عنه في عام 2019 مع وضعه تحت المراقبة ثم احتجزته مرة أخرى في سبتمبر أيلول من ذلك العام وسط موجة اعتقالات بعد خروج احتجاجات نادرة ضد السيسي، مما أدى إلى معاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي الفترة التي يقضيها حاليا.

وأضرب عبد الفتاح عن الطعام أيضا في وقت سابق من العام تضامنا مع والدته التي تدهورت صحتها بعد أن أضربت عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على سجنه.

وأوقف عبد الفتاح الإضراب عن الطعام جزئيا في أواخر يوليو تموز بعد رفع اسمه من قوائم الإرهابيين في مصر، وأنهت والدته إضرابها عن الطعام في وقت سابق من الشهر.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

