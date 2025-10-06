The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشرطة الأسترالية توجه الاتهام لرجل يُشتبه بإطلاقه النار في شارع في سيدني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

وجهت الشرطة الاسترالية الإثنين الاتهام لرجل يبلغ 60 عاما قالت إنه أطلق  النار في شارع مكتظ في سيدني ما أسفر عن إصابة أكثر من 16 شخصا بجروح.

وتلّقت الشرطة بلاغا ليل الأحد للتوجه إلى منطقة إينر ويست في سيدني حيث كان المسلّح المشتبه به يطلق النار بشكل عشوائي من شقة باتّجاه السيارات المارّة والشرطة.

وصلت وحدة كبيرة من الشرطة إلى المنطقة وأغلقت الشارع قبل دخول الشقة الواقعة فوق متجر وتوقيف الرجل. كذلك، صادرت بندقية وذخيرة عُثر عليها في المكان، حسبما قالت شرطة نيوساوث ويلز.

وقال الموظف جو عازار إنه كان يعمل في الجهة المقابلة من الشارع عندما سمع ما اعتقد أنها ألعاب نارية أو حجارة تُلقى على النوافذ.

وأفادت صحيفة “ذي سيدني مورنينغ هيرالد” بأن “الزجاج الأمامي لسيارة أحد الأشخاص انفجر ثم تهشّم زجاج موقف الحافلات”.

وأضاف “بدأ شعور غريب ينتابني”، مشيرا إلى أنه أدرك لاحقا ماذا يحدث.

وتابع “ساد الخوف والتوتر. حدث كل شيء بشكل سريع، ولم أتمكن من استيعاب ما يحصل”.

ذكرت الشرطة في البداية أن مئة رصاصة أُطلقت وأصيب 20 شخصا بجروح.

لكن قائد شرطة نيوساوث ويلز بالإنابة ستيفن باري أوضح الاثنين أن عدد الطلقات بلغ حوالى 50 وحصيلة الجرحى 16.

وأضاف “خلال السنوات الـ35 التي أمضيتها في الشرطة، لم تكن هناك حوادث كثيرة من هذا النوع يستهدف فيها شخص ما بشكل عشوائي الناس في الشارع”.

ونُقل المتّهم بإطلاق النار إلى المستشفى حيث خضع للعلاج جراء إصابته بجروح طفيفة حول عينيه أثناء توقيفه.

ووجهت إلى المشتبه به 25 تهمة من بينها 18 تهمة إطلاق نار بقصد القتل، وإطلاق النار في مكان عام وحيازة سلاح ناري وذخيرة غير مسجلة، وفق الشرطة.

ورُفض طلب الإفراج عنه بكفالة ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن رجلا قدم إلى المستشفى جراء إصابته بطلق ناري بعد الحادثة، لكن حياته ليست في خطر على الأرجح.

أما باقي المصابين فتولت فرق الإسعاف معالجتهم إثر إصابتهم بجروح طفيفة، عندما أصاب الرصاص نوافذ سياراتهم.

– “مشهد من فيلم” –

ولم تتضح دوافع المسلح لكن “ليس هناك أي ارتباطات واضحة بنشاط إرهابي أو أي أنشطة عصابات”، بحسب ما أفاد مفوض شرطة نيوساوث ويلز مال لانيون إذاعة “2جي بي” المحلية.

وأفاد شاهد عرّف عن نفسه باسم تادغ شبكة “أيه بي سي” بأنه كان يشاهد مباراة ركبي عندما سمع إطلاق النار.

وقال “كان صوتا مرتفعا جدا.. وكان هناك شرارات ودخان.. كان أشبه بمشهد من فيلم”.

وتعد عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيا في أستراليا.

وفُرض حظر على الأسلحة الرشاشة وشبه الرشاشة منذ العام 1996 عندما قتل مسلّح 35 شخصا في بورت آرثر في تسمانيا.

وفي آب/اغسطس، هرب ديزي فريمان مطلق النار المشتبه به في قتل عنصري شرطة، وما زال فارا.

وفي 2022، قتل ستة أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار قرب بلدة ويمبيلا الصغيرة في كوينزلاند.

ليك/لين-غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية