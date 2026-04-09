الكويت تندد بهجمات على منشآت حيوية وإيران تنفي المسؤولية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن الكويت نددت بما وصفتها بهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ووكلاء لها اليوم الخميس، واستهدفت منشآت حيوية في البلاد، واصفة ذلك بأنه انتهاك لسيادتها ومجالها الجوي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية باستهداف موقع تابع للحرس الوطني بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات.

ونفى الحرس الثوري الإيراني، عبر وسائل الإعلام الرسمية، شن هجمات على دول الخليج خلال فترة وقف إطلاق النار قائلا إنه في حال تنفيذ إيران أي هجوم، فسوف تعلن عنه رسميا.

وقالت الكويت إن هذه الهجمات تقوض جهود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها واستقرارها.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أبلغت دول بالخليج عن وقائع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وتزايدت المخاطر الأمنية المرتبطة بالصراع. ولا يزال وقف إطلاق النار المعلن هذا الأسبوع هشا.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز ورحاب علاء للنشرة العربية )

