المستشار الألماني يعبر لنتنياهو هاتفيا عن دعمه لخطة ترامب بشأن غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس دعا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى أن تفضي المحادثات في مصر إلى اتفاق سريع لإنهاء الأعمال القتالية في غزة.

وقال المتحدث في بيان “يدعم المستشار صراحة خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب للسلام. فبعد مرور ما يقرب من عامين على الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر 2023، تمثل هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام للرهائن وللقطاع”.

وأضاف “الانسحاب المُعلن للقوات الإسرائيلية من غزة هو الخطوة الصحيحة. يجب أن تفضي المحادثات في مصر الآن إلى إنهاء سريع للأعمال القتالية والإفراج الشامل عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ونزع سلاح (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

