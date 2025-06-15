الناتج المحلي للإمارات يسجل نموا بنسبة 4 بالمئة في 2024

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بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1,77 تريليون درهم في العام 2024، محققا نموا قدره 4 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأوردت “وام” أن هذا الأداء القوي مدفوع أساسا بازدهار القطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 5 بالمئة، ووصلت قيمة ناتجها المحلي إلى 1,34 تريليون درهم، لتسهم بـ75,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة. أمّا القطاعات والأنشطة النفطية فبلغت 434 مليار درهم.

ونقلت “وام” عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري قوله إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن الإمارات قطعت أشواطا جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.

م ل/كام